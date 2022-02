Jeroen Simaeys (37) verkozen tot Mister Tattoo Belgium: “Had overwinning totaal niet verwacht”

De tijdelijk naar Deerlijk uitgeweken Waregemnaar Jeroen Simaeys (37) won op zondag 20 februari de finale van de Mister Tattoo-wedstrijd. Hij haalde het in Brussel van elf andere getatoeëerde finalisten en mag een jaar lang de titel van Mister Tattoo dragen. “Vier jaar geleden begon ik eraan, en ik ben sindsdien niet meer gestopt. Het is een verslaving.”

Afgelopen zondag vond de eindronde van de nationale tattooverkiezing plaats. Jeroen Simaeys kon met de afbeeldingen op zijn lichaam de juryleden overtuigen en mag zich een jaar lang Mister Tattoo Belgium noemen. “Ik had de overwinning totaal niet verwacht. Ik dacht dat ik net iets te oud was om te kunnen winnen. Maar de kwaliteit van mijn tatoeages is zeer hoogstaand en er werden ook persoonlijke vragen gesteld over de reden of achtergrond van de afbeeldingen”, vertelt Jeroen.

“Ik ben alvast heel tevreden met de overwinning en trots dat ik het komende jaar deze titel mag dragen.” De hoofdprijs van zijn overwinning is een reis naar Miami. “Daar kijk ik hard naar uit. Er staan heel wat fotoshoots en video-opnames op de planning.”

Japanse kois

De getogen Waregemnaar woont in Deerlijk, maar verhuist zodra het mogelijk is opnieuw naar Waregem. “Mijn hart ligt er, dat merk je ook aan mijn tatoeages.” Jeroen zijn linkerarm staat volledig volgetekend met gebouwen en tekens van de paardenstad. “De kerk op de markt staat erop, het oude wapenschild, de postcode en het molentje van park Baron Casier. Je herkent er ook het Amerikaans kerkhof op, een beeld van Waregem Koerse en het voetbalstadion, met Thorgan Hazard in het groot erbij.”

“Een beeld van Waregem Koerse, het voetbalstadion, het Amerikaans kerkhof… het staat allemaal op mijn linkerarm”

Ook zijn werk is terug te vinden op zijn lichaam. Tijdens de week legt hij vijvers aan bij het Harelbeekse bedrijf ‘Het Koiparadijs’. “Mijn ene been is volledig Japans geïnspireerd, er heeft zelfs een Japanse tattoo-artiest aan meegewerkt.”

Jeroen zette vier jaar geleden zijn eerste tattoo. Ondertussen is hij al lang de tel kwijt: “ik zie het als één grote, ze zijn verbonden met elkaar”. © LV

Het merendeel werd wel door Belgische artiesten getatoeëerd. Yaron Messelis nam Jeroens romp en linkerbeen onder handen en Julie ‘Djoels’ Bouckhuyt, recente Krak van Pittem, ging aan de slag met beide armen en de volledige rug.

Portret kinderen

Het aantal tatoeages blijkt moeilijk bij te houden. “Ik zie het als één grote, ze zijn verbonden met elkaar. Op mijn handen, hals en gezicht zie je niets. Maar de andere delen van mijn lichaam staan vol. Ik ben er vier jaar geleden mee begonnen, een jeugdzonde op mijn zestiende buiten beschouwing gelaten, en ben sindsdien niet meer gestopt. Het is een verslaving. Ik zie ze gewoon enorm graag, en vooral dan de portretten van mijn kinderen Axelle en Manon.” (LV)