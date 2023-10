Jaarlijkse tentoonstelling De Ware Vogelvrienden

“Alle vogelliefhebbers kunnen aan dit kampioenschap deelnemen. Je kan deelnemen aan vier tentoonstellingen: Ieper, Zonnebeke, Wervik en Poperinge. Er wordt een klassement opgemaakt over de vier tentoonstellingen: het gewestklassement met naturaprijzen. Je kan ook deelnemen aan de tentoonstellingen volgens eigen keuze”, zegt José Torrez namens het bestuur. “Nieuw dit jaar is de verhoging van de prijzenpot. In de tentoonstelling in Poperinge wordt de prijzenpot verhoogd voor iedere deelnemer met minstens tien vogels. Er wordt een waardebon voorzien volgens de rangschikking.”

De Lovie De feestzaal De Lovie wordt opnieuw ingepalmd door De Ware Vogelvrienden. “In het midden van de tentoonstellingsruimte komen de rekken waarop de tentoonstellingskooien worden geplaatst en tegen de buitenkant van de zaal wordt de ruimte gereserveerd voor de standhouders: Bonduelle, Buxus Hoeve, Tuinmachines Verdonck, Au Petit Jardin, Pottenbakkerij Joke Vangeluwe, Mylene, KM ‘hoop in de toekomst’ (vinken), Rita Sohier (spelwerken) en ornithologie (eigen stand) netkastwerking in de Bommelaer”, aldus José. “Bij het aankleden van de feestzaal en de aanleg van een tuintje in de zaal krijgen we hulp van de bewoners die hun dagbesteding krijgen in de Hoeve.”

Kampioenstitel

Op woensdagnamiddag vindt de inkorving plaats. “De deelnemers brengen hun vogels mee in tentoonstellingskooien. De inschrijving gebeurt met behulp van een programma van de KBOF. De vogels worden ingeschreven volgens klasse en reeks. Het aftekenen van de kooien en het plaatsen van de kooien op de rekken gebeurt door vrijwilligers. We voorzien ook een rad van fortuin met naturaprijzen. Donderdagmorgen begint de tafelkeuring door vijf ervaren keurmeesters elk volgens hun eigen specialisatie: exoten, inlandse, kanaries, parkieten, hybriden. Bij het behalen van een kampioenstitel krijgt de exposant een waardebon.”

Vogelbeurs

“Vrijdagnamiddag is voorbehouden voor de mensen uit enkele woonzorgcentra. De receptie, met opening van de tentoonstelling, vindt plaats op vrijdagavond. Op zaterdag is de tentoonstelling open van 9 tot 18 uur. Nog nieuw dit jaar is de vogelbeurs die we organiseren van 9 tot 18 uur. De deuren gaan open op zondagmorgen om 8 uur voor de vogelbeurs voor particulieren tot 12 uur. Ondertussen is ook de tentoonstelling open van 8 tot 17 uur. Tijdens de tentoonstelling is de cafetaria open en enkele bewoners helpen ons hierbij. Drank wordt verkocht aan heel democratische prijzen.”

Info: www.dewarevogelvriendenpoperinge.be