Izegemse Sint-Jozefskliniek doet mee aan de ‘Warmste Week’ voor ’t Koeterke en ‘t Kringske

Volgende week start de Warmste Week van Studio Brussel. “Ook de Sint-Jozefskliniek vlamt mee ten voordele van twee Izegemse projecten die zich inzetten voor kansarmoede: ‘t Koeterke en ’t Kringske”, zegt communicatieverantwoordelijke Ann Herman. “Onze onthaalmedewerkers zullen de bezoekers aan het ziekenhuis die geen mondmasker bij zich hebben er een aanbieden en daarvoor voor een vrijwillige bijdrage vragen.”

‘ t Koeterke is een laagdrempelige ontmoetingsplaats in Izegem waar mensen terecht kunnen voor een babbel, ontmoeting en ondersteuning bij individuele hulpvragen (https://www.caw.be/locaties/inloophuis-t-koeterke/). ‘ t Kringske is een vereniging in Izegem waar mensen in armoede en mensen niet in armoede samen komen. Ze werken samen rond thema’s zoals wonen, inkomen, vrijetijd, werk, onderwijs. Ze geven die mensen een stem door samen initiatieven uit te werken of actie te voeren. Meer info op https://t-kringske-izegem.webnode.be/

“Twee mooie projecten waar we steun kunnen aan geven in het kader van de Warmste Week van Studio Brussel”, zegt Ann. “De actie loopt nog tot woensdagmorgen 21 december en dan wordt het ingezamelde geld om10.30 uur overhandigd aan vertegenwoordigers van beide organisaties.”