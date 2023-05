Infovergadering in Lendelede over Ventilus druk bijgewoond: “We vertrouwen het zaakje niet”

Lendelede is een van de zwaarst getroffen gemeenten door het Ventilustraject. Zo bleek op de infovergadering die de gemeente maandagavond organiseerde in Den Tap. “Heel wat inwoners zijn ongerust over de gezondheidsrisico’s die hoogspanningslijnen met zich kunnen meebrengen. We vertrouwen het zaakje niet”, zei Dries Debussche uit de Woestijnstraat.

In een eerste deel van de infoavond ging het vooral over de uitbreiding bestaande hoogspanningslijnen, in het tweede deel over het nieuw geplande traject. Lendelede is een van de hardst getroffen gemeenten van het door de Vlaamse regering goedgekeurde Ventilustraject. Het gemeentebestuur nam het gespecialiseerde advocatenbureau Rasschaert uit Zottegem onder de arm om zich juridisch te laten begeleiden bij het verzet tegen het geplande traject. Ook de oppositiepartijen staan daar voor de volle honderd procent achter. “Het Ventilustraject in Lendelede bestaat uit een nieuwe bovengrondse hoogspanningslijn vanaf de Woestijnestraat over de Geitestraat, Beiaardstraat, Terrynstraat naar het hoogspanningsstation in de Kortrijksestraat”, zegt burgemeester Carine Dewaele.

Ongerustheid

De algemene teneur bij de betrokken bewoners was de ongerustheid over mogelijke gezondheidsrisico’s die dergelijke hoogspanningslijnen met zich kunnen meebrengen. “Ik vertrouw het zaakje niet helemaal”, zei Dries Debussche (50) uit de Woestijnstraat, vader van twee kinderen. “Naar mijn mening is er onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen. Gelukkig zit ik nog in de veilige zone, want ik woon op 200 meter van de bovengrondse leidingen waar ik mijn serrebedrijf heb. Neen, wij zijn er niet helemaal gerust op, al werd tijdens de infovergadering het tegenovergestelde beweerd.”

“Ik woon met mijn landbouwbedrijf pal onder de gevreesde leidingen en ben dus betrokken partij”, zegt landbouwer Jan Viaene (56) uit de Hulstemolenstraat. “Ookik ben er niet helemaal gerust in. Het geeft mij geen prettig gevoel als een veilige rustige plattelandsgemeente plots een gevaarlijke plek wordt om te wonen en te werken. Ik merk dat ik niet alleen sta met mijn zorgen, want anders waren niet zoveel betrokkenen naar de infovergaderingen gekomen.”

Negatief advies

Burgemeester Carine Dewaele was tevreden met de interesse van de bewoners voor de infovergadering. “De betrokkenen kregen tips van het advocatenbureau hoe ze bezwaar kunnen indienen”, zegt de burgemeester. “En elke betrokkene zal persoonlijk bewaar moeten indienen. De gemeente kan wel informatie geven, maar mag het niet in hun plaats invullen. Nu wordt de procedure van ontwerp-GRUP naar GRUP verdergezet en kan het openbaar onderzoek misschien na de zomervakantie starten, maar dat is nu nog onduidelijk. De gemeente geeft in elk geval een negatief advies voor het ontwerp-GRUP en hopelijk dienen heel veel betrokken bewoners persoonlijk bezwaar in tegen dit traject.”