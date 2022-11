Ilse en Nancy starten actie voor slachtoffers van Izenbergse brand: “Niets doen, is geen optie”

Ilse Vanbecelaere uit de Groenestraat en Nancy Jouret, ook uit de Groenestraat, hebben elk apart een inzamelactie opgestart om het gezin van Roger en Katrien Dejonckheere te steunen. Roger en Katrien wonen op een boogscheut van beide dames en verloren maandagavond hun hele hebben en houden na een woningbrand.

Ilse Vanbecelaere (34) woont met haar man Luc Dever en hun kinderen Remco en Margot in Izenberge. Het gezin kent het zwaar getroffen gezin goed. Ilse besloot vandaag om een crowdfunding op te starten om Roger, Katrien en zoontje Sem (8) hun leed wat te verzachten.

Morele steun

“Luc en Roger kennen elkaar al 25 jaar”, begint Ilse. “Ze waren samen actief op de vroegere Izenbergse pikdorsercross en wij zien elkaar geregeld in café ’t Hoeksje wat verderop in onze straat. Maandagavond passeerden hier plots brandweerwagens en sirenes. Ze stopten allemaal aan het einde van de straat. Ik wist onmiddellijk: er is brand bij ofwel Eddy, ofwel Christian, ofwel Roger. Het zijn alle drie gezinnen die we zeer goed kennen. Mijn man is gaan kijken, wetende dat hij er niets zou kunnen doen. Maar onze morele steun aanbieden, vond hij wel belangrijk. Zelf heb ik ’s nachts lang wakker gelegen. Die mensen hun huis en thuis is verwoest. Ik wist onmiddellijk dat ik iets zou doen. Voor mij de normaalste zaak van de wereld. Als ik anderen kan helpen, zal ik het nooit laten”, zegt Ilse.

Crowdfunding

Ilse besliste om een crowdfunding op poten te zetten. Haar actie staat ondertussen online. Via de site www.steunactie.be kunnen mensen een gift doen”, legt Ilse uit. “Je klikt door op ‘Woningbrand Izenberge’ en ‘Nu doneren’. Vervolgens vul je het bedrag in dat je wil schenken – dat kan op naam of anoniem – en vervolgens word je doorverwezen naar de betaalterminal. Het proces is alvast niet moeilijk. Ik weet dat het door de fel gestegen levenskost voor heel wat mensen een moeilijke periode is. Toch durf ik op heel wat solidariteit hopen! Op 21 januari gaat in Izenberge de kerstboomverbranding door. We komen dan met het hele dorp samen. Misschien dat dit een passend moment is om de opbrengst aan het gezin te overhandigen.”

Ilse geeft nog mee dat wie moeite heeft met de pc maar toch een gift wil doen, haar ook persoonlijk mag aanspreken. Ze denkt ook heel speciaal aan het 8-jarig zoontje van het gezin. “Hij heeft kledingmaat 134 en schoenmaat 34. Wie nette spullen in die maten heeft of speelgoed voor een jongen van zijn leeftijd, kan dat bij mij binnen brengen. Ik woon in de Groenestraat 34.”

Vijf procent

Zonder te weten van Ilse haar plannen, besliste ook Nancy Jouret die in de Groenestraat friethuis Glutin-NO uitbaat, om haar getroffen dorpsgenoten te helpen. “De komende maand zet ik vijf procent van mijn omzet aan de kant voor het gezin Dejonckheere”, reageert ze. “Er staat in de zaak ook een bokaal waarin mensen vrijblijvend een gift kunnen doen. Ik vind het alvast belangrijk om deze mensen een hart onder de riem te steken.”