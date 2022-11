Illustrator verwerkt kerk van Lichtervelde in puzzel

Simon Bruneel (31) uit Lichtervelde heeft een puzzel ontworpen, waarin hij een stukje Lichtervelde heeft verwerkt.

“Ik woon inmiddels al vijf jaar in Gent, maar binnenkort kom ik terug in Lichtervelde wonen”, zegt de jonge illustrator. Daar speelde hij bij harmonie De Burgersgilde en hij maakte er ook al een muurschildering voor Broederlijk Delen. “Die is ondertussen wel al afgebroken, maar het kunstwerk werd nagemaakt in een dorpje in Guatemala waarvoor de actie destijds bestemd was.

Ik ben leerkracht plastisch onderwijs en illustrator in bijberoep”, gaat hij verder. “De Gentse firma PIAB (puzzle in a bag, red.) vraagt elke maand een onbekende jonge designer een puzzel te ontwerpen. Zo kwamen ze bij mij terecht. Ze gaven me als thema mens-dier met omgekeerde rollen. Met maar liefst duizend stukken is het geen kleine puzzel, toch heb ik het met enkel potlood en inkt in één maand klaargespeeld. Tijdens het tekenen kwam ik op het idee om een kerk te tekenen, en dan dacht ik meteen aan de kerk van Lichtervelde. De mogelijkheid bestaat dat bij eventuele nieuwe puzzels er nog stukken van West-Vlaanderen in verwerkt worden.”

Milieuvriendelijk

De puzzel zelf zit niet in een kartonnen doos, maar in een milieuvriendelijke zak. “In de toekomst kan je nog werk van mij tegengekomen, want ik mag ook de kerstkaartjes van Club Brugge ontwerpen”, besluit Bruneel.

(MV/foto KD)

De puzzel is enkel verkrijgbaar via www.puzzleinabag.com