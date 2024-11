Ieper herdenkt 106 jaar Wapenstilstand aan Menenpoort

In Ieper is maandagochtend 106 jaar Wapenstilstand herdacht. Dat gebeurde ook deze keer niet onder, maar naast de Menenpoort, omdat het monument wordt gerestaureerd en gerenoveerd. Vlaams minister-president Matthias Diependaele en Vlaams minister Ben Weyts woonden de ceremonie bij.

Op 11 november 1918 kwam er officieel een einde aan de Eerste Wereldoorlog. Vanaf 11 uur die ochtend werden de wapens neergelegd. De plechtigheid ging daarom zoals gewoonlijk om 11 uur van start. Er werd voor de 106e keer hulde gebracht aan de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog.

De ceremonie vond net als vorig jaar plaats naast de Menenpoort vanwege renovatiewerken. Onder de aanwezigen waren onder meer Vlaams minister-president Matthias Diependaele en Vlaams minister van Erfgoed Ben Weyts (beiden N-VA). Diependaele bracht een stuk van het bekende gedicht “For the Fallen” van Laurence Binyon.

De voorzitter van de Last Post Association Benoit Mottrie verwees naar Albert Einstein, die zei dat de wereld een gevaarlijke plek is om in te leven. “Zijn woorden voelen urgenter dan ooit nu we getuige zijn van conflicten overal ter wereld”, zei hij. “Sommige wereldleiders alluderen zelfs op het gebruik van massavernietigingswapens. Velen geloven dat we dichter bij een derde wereldoorlog zijn dan ooit tevoren in de afgelopen 75 jaar. Tegelijkertijd moeten we echter beseffen dat vrede meer is dan alleen de afwezigheid van oorlog. Vrede moet ons ook in staat stellen ons leven te leiden zoals we dat willen, in vrijheid en veiligheid. De mannen wier namen op deze muren prijken, kozen ervoor om te strijden voor het behoud van waarden en een manier van leven waarin plaats was voor iedereen.”