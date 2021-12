Ichtegem goed op weg om sociale huisvestingsobjectieven te halen

Het sociaal verhuurkantoor JOGI stelde zijn vijf gerenoveerde wooneenheden voor. Met de ingebruikname van deze sociale huurwoningen heeft de gemeente, samen met woondienst JOGI, haar engagement om tegen eind 2022, 37 extra sociale huurwoningen in gebruik te nemen nu al overschreden.

“Elke gemeente kreeg van de overheid de wettelijke verplichting opgelegd om tegen 2025 voldoende bijkomende sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels, kortom het globale sociaal woonaanbod te realiseren”, schetst schepen van Woonbeleid Tina Ledaine. “Bij het begin van de legislatuur was Ichtegem een van de slechtste leerlingen van de klas. Maar nu, met dit prachtige project aan de Oostendesteenweg, zijn we dus goed op weg om onze achterstand compleet en veel sneller dan verwacht weg te werken. Het vooropgestelde doel om 37 wooneenheden te realiseren tegen eind 2022 hebben we met 44 verhuurwoningen nu al gehaald.” “Woondienst JOGI huurt woningen op de private huurmarkt en verhuurt deze woningen door aan mensen die het moeilijk hebben om op de reguliere huisvestingsmarkt hun weg te vinden”, legt schepen van Sociale Zaken Willy Hosten uit. “JOGI is actief in Jabbeke, Oudenburg, Gistel, Ichtegem en Torhout. Eigenaars van appartementen en woningen in steden en gemeenten kunnen met JOGI contact opnemen en krijgen begeleiding bij het verhuren.”

“Dat klopt volledig”, vult Anneleen Coupé, directeur van de Woondienst JOGI aan. “Verhuren met JOGI als partner levert voor eigenaars heel wat voordelen op. Als eigenaar voorkom je leegstand, want je verhuurt voor een langere periode. Daarenboven heb je als eigenaar ook een huurgarantie, ongeacht of de woning al dan niet wordt bewoond. We besparen de eigenaar van alle administratieve kopzorgen. Elke huurder wordt door ons opgevolgd en krijgt regelmatig een opvolgbezoek in de woning. Er zijn ook verschillende financiële voordelen aan de samenwerking met JOGI verbonden zoals, lagere btw-tarieven bij nieuwbouw en kans op premies bij renovatie.”

Parel

“Het project hier aan de Oostendesteenweg is een echte parel”, gaat Schepen Ledaine verder. “De site, een voormalige boerderij met schuur, werd volledig gerenoveerd met behoud van het erfgoed karakter van alle gebouwen. Elke woning heeft dan wel een aparte tuin, er is bovendien ook nog eens een grote gemeenschappelijke tuin waar nog bomen en struiken gaan aangeplant worden. Ook een oude haag bleef onaangeroerd.” (RI)

Meer info te verkrijgen via Info@woondienstjogi.be of op het nummer 059/34 22 73.