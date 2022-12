Gouden echtpaar Annie en Leon uit Ichtegem: “We leerden elkaar kennen bij de KLJ”

Annie Vandenbussche (71) en Leon Zwaenepoel (73) trouwden 50 jaar geleden op 1 december. Annie is van Moere afkomstig, Leon heeft altijd in de Ganzestraat gewoond.

Beiden zijn van boerenafkomst en leerden elkaar kennen bij de KLJ. Het gouden echtpaar heeft drie kinderen, Ann, Wim en Koen. Er zijn 8 kleinkinderen, Marthe, Marit, Leonie, de sterrenkindjes Falke en Toine, een tweeling Jules en Arthur en Haike. In 1963 begon Leon als veertienjarige te werken. Uiteindelijk ging hij in 2007 na een carrière van 43 jaar op brugpensioen. Hij heeft vooral bij bouwfirma’s gewerkt. Annie stopte met school toen ze 16 jaar was. Ze moest gaan werken op de boerderij nadat haar vader verongelukte in een verkeersongeval. Ze heeft eerst 11 jaar op koffiebranderij Hannsens gewerkt en ook 30 jaar in de meisjesschool (nu de VBS) als manusje van alles. Ze ging met pensioen toen ze 60 werd. Toen ze 25 jaar gehuwd waren, kregen ze een boerenpaard cadeau. Voor hen was het een beetje terug naar de roots want op de ouderlijke boerderij van Leon hadden ze een boerenpaard voor het zware werk. Nu, vele jaren later, kweken ze Belgische trekpaarden en runnen ze de ‘stal van de route’. Ze wonen immers vlak naast de groene 62. Het is een uit de hand gelopen hobby. Leon doet met zijn paarden mee aan processies, keuringen, prijskampen en hij zet ze ook in voor recreatieve doeleinden zoals karrentochten en ploegdemonstraties.