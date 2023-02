Annie Vanderbiesen en Robert Vallons vieren gouden huwelijksjubileum

Op zaterdag 18 februari vierden Robert Vallons (74) en Annie Vanderbiesen (70) hun gouden jubileum. Annie groeide op in Beringen en is de jongste telg van het gezin met vijf kinderen. Annie volgde de richting snit en naad in de beroepsschool. Nadat haar beide ouders gestorven waren, trok zij bij haar zus in. Robert groeide op in Boutersem bij Leuven. Hij was het vierde kind in het gezin. Annie en Robert leerden elkaar kennen in Diest waar ze uit dansen gingen. Op 16 februari 1973 stapten ze in het huwelijksbootje. Annie werkte vroeger bij Bosch in Tienen terwijl Robert bij de watermaatschappij in Brussel tewerkgesteld was. Hij werd later ook voetbaltrainer. Net zoals zijn vader en broer was hij een verwoede duivenmelker. Annie was een krak in het ontwerpen van kerstversiering. Het hele huis en de tuin werden versierd. Bezoekers kregen een rondleiding. Dit initiatief werd vijf jaar georganiseerd en was ook de pers niet ontgaan. Uitgebreide reportages verschenen in alle kranten en Robert en Annie werden zelfs geïnterviewd op VTM. (PG/foto IV)