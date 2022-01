Hulpkonvooi uit Meulebeke met open armen ontvangen

Donderdag 30 december vertrokken drie volgestouwde bestelwagens en enkele personenwagens met aanhangwagen richting Trooz en Pepinster om de getroffen bevolking door de overstromingen van midden juli 2021 een hart onder de riem te steken.

Initiatiefneemster Sabine Van Overbeke: “Wie dacht dat de plaatselijke bevolking geen hulp meer nodig heeft, komt bedrogen uit. We werden er voor de derde keer op rij met open armen ontvangen. We hadden nu vooral gezorgd voor hulpgoederen die echt van doen waren: verwarmingstoestellen, hygiënische producten en voedingswaren in glas en blik. We zorgden eveneens voor een mobiele frituur.”

“Dankzij onze plaatselijke contacten en een goede voorbereiding konden we al onze producten in een soort kerstmarkt aan de man brengen. We ondervonden een enorme dankbaarheid en dat spoort ons aan om ook volgend jaar met onze actie door te gaan. Hoe en wanneer zullen we na onderling overleg met de mensen ter plaatse nog vastleggen. Het was alvast ook voor ons een onvergetelijke overstap van oud naar nieuw!” (LB)