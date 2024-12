Huize van Vrede vraagt ook wat warmte voor vluchtelingen tijdens De Warmste Week in Brugge

De vzw Huizen van Vrede roept Brugse huiseigenaars op tot solidariteit. “Vluchtelingen vechten ook tegen eenzaamheid, een eerste stap die rust geeft is een dak boven het hoofd”, zegt Guido Maertens. Hij roept op tot wat warmte voor de 904 Brugse daklozen tijdens De Warmste Week.

“De warmste week is voor het zoveelste jaar een oproep tot solidariteit. Actie ondernemen voor het goede doel. Telkens opnieuw maakt dit heel wat los in Vlaanderen”, evalueert Guido Maertens, woordvoerder van de vzw Huizen van Vrede. “Mensen schieten in actie en willen een steentje bijdragen. Kleine en grote acties worden opgezet.”

“Kleine en grote bedragen worden ingezameld en vormen samen een fantastisch bedrag dat verdeeld kan worden onder de solidaire projecten die deelnemen. Dit jaar loopt dit alles onder de noemer “eenzaamheid”. Met Huizen van Vrede vzw zien we elke dag opnieuw wat eenzaamheid is. Jonge mensen, vaak gevlucht voor de gruwel van de oorlog, zijn alleen aangeland in Brugge en hebben het moeilijk om hun weg te vinden in onze maatschappij.”

Dak

Huizen van Vrede vzw poogt om die erkende vluchtelingen een dak boven het hoofd te bieden: “Een eerste stap die rust geeft, die de mogelijkheid biedt om een leven hier op te starten, om iets te doen aan dat alleen zijn, dat ronddwalen in een vreemde maatschappij”, aldus Guido Maertens.

Hij doet een oproep naar de huiseigenaars. Huizen van Vrede vzw heeft nood aan nog veel meer woningen, appartementen en studio’s om de hoge nood te helpen lenigen. “Verhuren aan Huizen van Vrede vzw is immers ook vechten tegen eenzaamheid”, stelt deze Bruggeling, die zich ook richt tot solidaire stadsgenoten. “Want Huizen van Vrede heeft behoefte aan tientallen vrijwilligers (van elke leeftijd) die deze jongeren, alleenstaanden en gezinnen willen ondersteunen aan wie wij een woning verhuren. Die ondersteuning is onontbeerlijk want integreren en vechten tegen eenzaamheid doe je samen.

Thuisloos

Huizen van Vrede wil van het momentum van De Warmste Week gebruik maken om aandacht te vragen voor de ongemakkelijke waarheid van de dakloosheid in regio Brugge: “Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel: mensen zoals u en ik die door een samenloop van omstandigheden thuisloos of dakloos zijn.”

“In de Brugse agglomeratie zijn 904 mensen dakloos of thuisloos: 683 volwassen en 221 kinderen hebben geen woning waar ze kunnen leven. De helft van die volwassenen vindt onderdak in allerlei vormen van instellingen, maar de anderen leven noodgedwongen op straat, wonen in een tent, een garage, een auto of doen aan sofaslapen….”

Contrast

“Die onthutsende cijfers – de recentst beschikbare dateren uit 2022 – over kille dakloosheid en eenzaamheid staan in scherp contrast met de gezelligheid van de Warmste Week. Deze cijfers moeten naar omlaag. Daarom deze oproep naar de verschillende overheden, het Brugse middenveld en elke Bruggeling om hier nog veel meer inspanningen te doen en de krachten te bundelen”, besluit Guido Maertens.

Meer info op www.huizenvanvredevzw.be