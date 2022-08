Honderden mensen nemen afscheid van Kenzy (23), die omkwam in spijtig ongeval met zijn motor: “Hij was een vriend van velen”

Honderden mensen namen zaterdag In Oostende afscheid van de jonge Kenzy Vyvey. De man overleed op 23-jarige leeftijd na een spijtig ongeval met zijn geliefde motor. “Een sterke en mooie man, getekend door zijn grote zorg voor dieren”, klonk het tijdens de emotionele dienst in de Sint-Janskerk.

“Kenzy kan je omschrijven in weinig woorden: sfeervol, sympathiek, behulpzaam, een hart van goud en een grote dierenvriend”, vertelde zijn broer Wesly ons eerder al. Zijn goed hart bezorgde hem heel veel vrienden en dat was duidelijk toen de kerk afgeladen vol zat om afscheid te nemen van de jongeman. Op het plein voor de kerk een honderdtal motoren. Logisch, want Kenzy was een grote liefhebber van alles wat met motoren te maken heeft. Het was zijn favoriete vervoersmiddel. Hij kocht al eens een oude motor om die te restaureren. Flandria was zijn favoriete merk. Het waren dan ook enkele motorrijders die de kist met zijn lichaam de kerk indroegen op de tonen van Knockin on Heaven’s Door. Het overlijden van Kenzy heeft duidelijk een diepe indruk nagelaten.

Kenzy liet tijdens de nacht van vrijdag 29 op zaterdag 30 juli het leven toen hij met zijn motor een vluchtheuvel raakte in Slijpe, deelgemeente van Middelkerke, niet ver van waar hij met zijn vriendin woonde. Hij kwam ten val en overleed ter plaatse. Kenzy kwam op dat moment van een van zijn beste vrienden waar hij elke vrijdagavond iets gaat eten. Van alcohol was er allerminst sprake, want Kenzy dronk geen druppel alcohol. De Diksmuidestraat, waar het ongeval gebeurde, is echter een donkere baan. Vermoedelijk merkte Kenzy de vluchtheuvel te laat op.

Grote familie

Het verdriet bij zijn familie en vrienden is groot: dat werd bij het binnenkomen van de kerk meteen duidelijk. Kenny kwam uit een groot gezin en had zes broers en vier zussen. Zij waren het die de kaarsen rond zijn kist mochten aansteken. “Kenzy was iemand met veel talenten”, klonk het. “Hij was een sterke en mooie man, getekend door zijn liefde voor dieren. Hij was een echte dierenvriend. Hij was ook een vriend van velen. Dat kunnen we getuigen uit de aanwezigheid van zoveel mensen in de kerk.”

Naast de familie en de vele vrienden van Kenzy, waren ook waarnemend burgemeester van Oostende, Kurt Claeys, en burgemeester van Middelkerke, Jean-Marie Dedecker aanwezig. Allemaal wilden ze afscheid nemen van een persoon met een gouden hart. Herr Seele – die een goede vriend is van de familie van Kenzy en die ook Kenzy zelf goed gekend heeft – maakte een schilderij met daarop het portret van de onfortuinlijke man. Het schilderij werd voor de kist van Kenzy geplaatst. Op het altaar stond een groot scherm met daarop de foto van Kenzy op de manier zoals hij was: altijd lachend.

