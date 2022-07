Kenzy (23) laat het leven op zijn motor: “Een harde klap voor ons allemaal”

Vrijdagnacht overleed de 23-jarige Kenzy Vyvey toen hij met zijn motor op een vluchtheuvel reed in de Diksmuidestraat in Slijpe. Zijn bekende Oostendse familie – de familie runt enkele bekende verkoopzalen in Oostende – is er het hart van in. “Kenzy kan je omschrijven in weinig woorden: sfeervol, sympathiek, behulpzaam, een hart van goud en een grote dierenvriend”, klinkt het emotioneel.

Motoren waren het favoriete vervoersmiddel van Kenzy. Zijn favoriete vervoersmiddel is hem echter fataal geworden toen het noodlot vrijdagnacht toe sloeg. Kenzy kwam van een van zijn beste vrienden waar hij elke vrijdag iets gaat eten toen hij om onverklaarbare wijze in de Diksmuidestraat op een vluchtheuvel reed met zijn motor. Hij overleefde de klap niet. “Ik wil meteen alle speculaties de kop indrukken door te vermelden dat Kenzy nooit alcohol dronk”, zegt zijn broer Wesly, die ook de dooppeter is van Kenzy.

Jongste kind

Kenzy was een van de jongste kinderen van het Oostendse gezin Vyvey, met vader Etienne en moeder Vera aan het roer. Hij had zes broers en vier zussen. De familie is bekend in Oostende en omstreken omwille van de uitbating van enkele verkoopzalen in de badstad. Het verlies van hun jongste broer en zoon komt bijzonder hard aan. “Kenzy werkte dag en nacht om iedereen tevreden te houden”, vervolgt Wesly,. “Je nam de telefoon om hem te bellen en minuten later stond hij daar om je te helpen. Hij ging voor iedereen door het vuur. De passie voor bromfietsen en motoren werd bij Kenzy al op jonge leeftijd duidelijk. Hij kende er alles van.”

Kenzy was bij iedereen geliefd en hij hield ook van iedereen. “Stel je voor dat je ergens met een fiets langs de kant staat en je hebt platte band. Kenzy zou gestopt zijn om te helpen”, duidt Wesly. “Kenzy kan je omschrijven in weinig woorden: sfeervol, sympathiek, behulpzaam, een hart van goud en een grote dierenvriend. Hij was voor de vooruitgang en wilde iets maken van zijn leven. Daarom werkte hij dag en nacht. Hij kocht kleine stukjes grond om daar dieren op te zetten om ze een betere thuis te geven. Hij had ooit een lievelingsschaap. Toen die is gestorven liet hij het schaap cremeren. Herr Seele – een goede vriend van de familie – maakte toen een schilderij van het schaap. Het hangt nog steeds in Kenzy’s huis. Om maar te duiden wie mijn broer was.”

Zwanger

Kenzy woonde in Slijpe, samen met zijn vriendin Alana. “Ze is twee maanden zwanger”, vertelt Wesly. “Het biedt ons een kleine troost dat we Kenzy nog in hun kindje zullen zien. Maar het is verschrikkelijk hard om hem te moeten afgeven. We zijn een hechte familie: we zien elkaar niet elke dag, maar we staan er voor elkaar op de momenten dat het nodig is en daar draait het om. Het overlijden van Kenzy is een harde klap voor ons allemaal.”

Herr Seele, die dicht bij de familie staat maakte een schilderij als eerbetoon aan Kenzy. “Kenzy was een topkerel”, zegt Her Seele. “Ik maakte ooit eens een schilderij van een schaap voor hem omdat het dier overleden was. Hij was verzot op dieren. Maar hij was ook verzot op motoren, vooral de Flandria motor. Het toeval wil dat ik een paar uur na zijn dood een bericht kreeg uit Engeland met de vraag of ik geen interesse had in een vintage Flandria bike. Ik heb niets met motoren, maar dit moet een teken zijn. We zullen hem hard missen.”

Kenzy zal begraven worden op zaterdag 6 augustus om 10 uur in de Sint-Janskerk in Oostende. De familie wil graag vermelden dat het mogelijk is om Kenzy te begroeten bij Uitvaartzorg Marote, Stuiverstraat 470 in Oostende, en dat van maandag tot en met vrijdag tussen 14 en 17 uur.