Het Warmste Vuur brandt in De Kantelhoeve in Beernem

In De Kantelhoeve in Beernem brandt zaterdagavond vanaf 17 uur de hele nacht lang een vuur. Met ‘Het Warmste Vuur – Samen Tegen Eenzaamheid’ willen de initiatiefnemers mensen samenbrengen in de donkere dagen rondom de feestdagen en het taboe rond eenzaamheid doorbreken. “Heel wat mensen komen hier verbinding zoeken, daar willen we op inzetten”, vertelt Siegfried Demeulenaere (46).

In De Kantelhoeve bieden Siegfried Demeulenaere (46) en Barbe Ryckaert (42) verschillende sessies individueel of in groep aan, waarbij de helende kracht van paarden centraal staat. “Paarden voelen subtiel aan wat er in de mens leeft en helpen je om contact te maken met onderliggende patronen, emoties en verlangens”, vertelt Siegfried.

Geperste paardenmest

Elke tweede zaterdag van de maand organiseert De Kantelhoeve activiteiten waarbij bezoekers een vrije bijdrage kunnen doen. “Dat kunnen soms centen zijn, maar evengoed wortels voor de paarden. Op die manier hopen we onze werking toegankelijk te houden voor iedereen”, klinkt het.

Ter gelegenheid van De Warmste Week, organiseert De Kantelhoeve Het Warmste Vuur. “Het thema leeft hier enorm, we zien het geregeld terugkomen bij mensen die hier langskomen. Daarom wilden we zeker iets organiseren. Dat deden we onder meer met onze warmteblokken. Die hebben we gemaakt uit geperste paardenmest. De blokken worden te koop aangeboden en je kan er vuur mee maken op een duurzame manier”, zegt Siegfried.

Soep en thee

“Op die manier maken we van paardenmest – op het eerste gezicht iets waardeloos – opnieuw iets met waarde”, vertelt Barbe.

Op 21 december vanaf 17 uur is iedereen welkom om de hele nacht lang rond het kampvuur te zitten. “Met die blokken hopen we het vuur de nacht lang te laten branden. Bovendien kan je hier een mok kopen, waarmee je de hele avond soep of thee kan drinken”, vertelt Barbe.