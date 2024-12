Hello Bruges organiseert wandelingen in het Brugs voor De Warmste Week

In het kader van De Warmste Week organiseert Hello Bruges wandelingen in het Brugs. De West-Vlaamse Gidsenkring rekent erop om op die manier 3.000 euro te kunnen schenken voor een project dat de strijd aanbindt tegen eenzaamheid. De wandelingen lopen nog tot en met maandag 23 december.

Michel Goeman, voorzitter van Hello Bruges, mocht vrijdagochtend samen met collega-gids Jacques Hots het project voorstellen voor de micro van VRT-presentatrice Fien Germijns op ‘t Zand in Brugge. Michel sprak in het algemeen Nederlands, Jacques vertelde enkele Brugse verhaaltjes in het Brugs.

Judith

“In de aanloop naar kerst organiseren we wandelingen in het Brugs, met start aan het Historium op de Markt en eindpunt in het warmste dorp op ‘t Zand”, legt Michel Goeman uit.

“Ai je giender wilt weten oe dat da gegoan is tussen Boedewien en Judith, of tussen Serena en eur spinnen, ton moei ofkommen, en nie dovoaren allène nateurlik mor ook vo ‘t goeie doel te steunen”, vervolgt Jacques Hots, die het project op touw zette, in het Brugs.

Met andere woorden: de gidsen van Hello Bruges vertellen in de zoetgevooisde taal van Gezelle over spannende Brugse legenden en verhalen. Onder meer hoe graaf Boudewijn het hart stal van zijn gemalin Judith en de eerste graaf van Vlaanderen werd.

Gulle gift

“Tot nu toe hebben er al 150 mensen deelgenomen aan deze wandelingen, we verwachten er nog een hoop bij komend weekend. De laatste gidsbeurt in het Brugs is maandag 23 december om 15 uur. Onze kassa zal bijspringen en dank zij een gulle private gift zullen we 3.000 euro kunnen overhandigen aan de VRT voor De Warmste Week”, aldus Michel Goeman.

Wie wil deelnemen aan een wandeling in het Brugs betaalt 15 euro. Kinderen tot twaalf jaar die hun ouders of grootouders vergezellen kunnen gratis mee. Info : www.hellobruges.com