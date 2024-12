Havenarbeiders stappen 80km voor De Warmste Week

Havenarbeiders van BTV-ABVV Kusthavens stappen voor De Warmste Week maar liefst 80 km langs bedrijven in Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge naar Brugge. “Samen wandelen, is de beste manier om na te denken en met elkaar te praten.” De Warmste Havenwandeling eindigt op woensdag 18 december in oranje havenkledij op ‘t Zand in Brugge.

De socialistische havenvakbond BTB-ABVV Kusthavens organiseert voor het eerst De Warmste Havenwandeling. “Tijdens een tocht van 80 kilometer langs onze werkplaatsen in de kusthavens, willen we geld inzamelen voor De Warmste Week”, zegt Gert-Jan Vanneste, bestendig afgevaardigde haven Zeebrugge. Hij is één van de minstens drie vakbondsleden die zich engageren om het volledige traject af te leggen. Iedereen die dat wil, kan een gedeelte meestappen. “Dit is een pelgrimstocht rond het jaarthema ‘eenzaamheid’ van De Warmste Week. Tijdens een lange wandeling heb je veel tijd om na te denken en met elkaar te spreken. Dat is nodig, want de laatste tijd kenden we veel begrafenissen van mensen – ook jongeren – die zich niet goed in hun vel voelden en dachten dat ze nergens terecht konden”, vertelt Vanneste.

Tegelijk wordt geld ingezameld voor het fonds van De Warmste Week. “De deelnemers kunnen zelf een bijdrage geven, hun kilometers laten sponsoren, vrienden en familie uitnodigen om te steunen. We nodigen ook de bedrijven uit om zich met een warme steun te engageren. Alles kan via de pagina De Warmste Havenwandeling op de website van De Warmste Week.”

Samen aankomen

Dinsdag 17 december om 6 uur ‘s morgens wordt gestart in Nieuwpoort, rond de middag wordt Oostende bereikt en tegen 18 uur eindigt de etappe in Zeebrugge. De volgende dag is er vanaf 8 uur een rondgang in de voorhaven met middagpauze bij werkgeverscentrale Cewez. Daarna wordt via bedrijven in de achterhaven van Zeebrugge naar de binnenhaven van Brugge gestapt. “Vanaf 17 uur zijn alle collega’s, vrienden en familie welkom in zaal Entrepot (jeugdhuis Comma). Vanaf 19 uur stappen we samen de laatste drie kilometer naar ‘t Zand, waar we in oranje havenkledij een feestje bouwen.” (RJ)