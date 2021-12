Hanna zoekt een warme thuis

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij Dierenasiel De Leiestreek in Zwevegem. Zij zoeken een thuis voor Hanna (6), een lieve Duitse herder met een trieste geschiedenis.



Hanna verblijft al enkele weken in het asiel en is in die tijd geweldig opgeknapt. “Ze kwam hier aan in erbarmelijke omstandigheden”, weet medewerker Gaëlle Pannecoucke.

“Ze werd samen met tien katten in beslag genomen in een huis waar ze amper ruimte had. De hygiëne liet er te wensen over en Hanna kwam dan ook aan met allerlei kwaaltjes. Haar staart en achterste waren helemaal kaal, ze stikte van de vlooien, had schurft en verging van de pijn aan haar oren.”

Niet alleen

Gelukkig is Hanna ondertussen aan de beterhand. “Alleen haar oren vragen nog wat verzorging, maar we hebben er vertrouwen in dat ook dat goedkomt”, aldus Gaëlle.

Ondanks de trieste eerste helft van haar leven houdt Hanna erg van mensen. “Zo veel zelfs dat ze niet goed alleen kan zijn. Ze treurt heel snel op haar eentje. Naar buiten ging ze bij haar vorige baasjes wellicht zelden, dus dat vindt ze ook spannend. Maar met wat geduld lukt wandelen ook al best aardig.