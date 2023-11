Groen licht voor Finse piste in de Keibergstraat

De Ichtegemse gemeenteraad gaf goedkeuring aan het bestek voor de realisatie van een Finse piste langs het sportcentrum in de Keibergstraat in Ichtegem. Dit project komt tot stand dankzij een subsidie van de provincie West-Vlaanderen vanuit Platteland Plus.

“In het kader van het project opwaardering van het speel-, sport- en ontmoetingsweefsel in Ichtegem heropenden we net voor de zomervakantie het volledig vernieuwde speelplein De Bengelberg”, kadert schepen van jeugd en sport, Tina Ledaine (Open VLD).

Absolute meerwaarde

“In het verlengde daarvan willen we midden 2024 ook graag een Finse piste realiseren langs de terreinen van het Ichtegemse sportcomplex. Het zal de eerste Finse piste zijn in onze gemeente, een absolute meerwaarde voor de volledige sportsite”, meent Ledaine.

“De gemeenteraad keurde op donderdag 9 november het bestek, de raming en de lastvoorwaarden voor de realisatie van deze nieuwe Finse piste goed”, aldus Tina Ledaine. “Voor dit project kunnen we rekenen op een subsidie van 18.000 euro afkomstig van de provincie West-Vlaanderen vanuit Platteland Plus. De totale kostprijs voor de realisatie van dit project wordt geraamd op zo’n 87.000 euro.”