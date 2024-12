Ginger House versterkt verbinding in Kuurne: “Diversiteit is een kracht”

Sinds juni organiseert Ginger House regelmatig verbindingsmomenten in Kuurne. Het initiatief wordt geleid door de zussen Asma Diwan Ali en Razwana Zubair, geboren in Pakistan en al jarenlang inwoners van Kuurne. Onder de naam ‘Kuurne Verbindt’ werden diverse activiteiten opgezet. Met ondersteuning van de Gemeente Kuurne heeft Ginger House een stevige basis gelegd om verbinding te stimuleren.

Ginger House heeft een indrukwekkend jaar achter de rug. Hoewel Ginger House zijn oorsprong kende in Bredene, heeft het nu ook in Kuurne vaste voet aan de grond. “Onze officiële aftrap van Kuurne Verbindt vond plaats op 16 juni in het Sportpark Kuurne, en het was meteen een schot in de roos”, vertelt Asma Diwan Ali enthousiast. Tijdens deze lancering werden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals Sofa on the Road, een verbindingskaart-activiteit met sleutelhangers als geschenk, en een creatief moment waarin deelnemers hun eigen theezakjes konden vullen.”

De dag kreeg extra glans door de aanwezigheid van burgemeester Francis Benoit en schepen Els Verhaegen, die het initiatief persoonlijk kwamen steunen. “Hun steun gaf ons de energie om dit project verder uit te bouwen”, blikt Asma terug.

Schonere buurt

Op 14 september stond Kuurne Verbindt in het teken van een opruimactie. “We wilden met deze actie vooral mensen met een migratieachtergrond sensibiliseren en mobiliseren”, legt Asma uit. Met herkenbare vzw-T-shirts ging een diverse groep deelnemers aan de slag om zwerfvuil te ruimen. Dit leidde tot spontane gesprekken en ontmoetingen, waarmee het verbindende doel van de actie ruimschoots werd behaald. De dag werd afgesloten met een gezellig hapje en drankje.

Sport speelde ook een belangrijke rol in het programma van Kuurne Verbindt. Op een zomerse middag kwamen jong en oud samen voor een sportieve activiteit met koffie, thee en badminton in het Sportpark van Kuurne. “Het informele karakter van deze middag zorgde voor waardevolle interacties tussen mensen van diverse achtergronden”, vertelt Asma.

Vervolgens werd in de maand oktober door Ginger House cricket geïntroduceerd in Kuurne, een sport die voor Asma persoonlijk veel betekent. “We wilden deze prachtige sport toegankelijk maken voor de Kuurnse gemeenschap. Met de steun van de Ocean Cricketclub, winnaar van de Emancipatieprijs van Voem, konden we jongeren en hun ouders op een laagdrempelige manier laten kennismaken met cricket.”

Verbindingsmomenten

Naast sport en opruimacties organiseerde Ginger House ook gezellige momenten op andere locaties. In Hoeve Vandewalle werd een spelletjesnamiddag gehouden, waarbij een diverse groep deelnemers samenkwam. “Door promotie vooraf konden we jong en oud en mensen van verschillende achtergronden bereiken”, zegt Razwana Zubair.

In november trok Kuurne Verbindt naar buurthuis Spijker en Schardauw voor een meertalig voorleesmoment. Met meertalige Nik-Nak-boekjes en creatieve workshops, zoals pakora’s maken, werd de kloof tussen buurtbewoners overbrugd. “De aanwezigheid van de Pakistaanse consul en burgemeester Francis Benoit gaf dit evenement extra betekenis”, voegt Asma toe.

vooruitzichten

De kracht van Kuurne Verbindt ligt volgens de zussen in de persoonlijke aanpak en het laagdrempelige karakter van de activiteiten. “Persoonlijk contact werkt beter dan het verspreiden van flyers”, benadrukt Razwana. “Daarnaast zorgt de eenvoud van onze activiteiten ervoor dat een breed publiek zich aangesproken voelt.”

Voor 2025 hebben Asma en Razwana al veel ideeën klaarstaan. “We willen terugkerende activiteiten organiseren op vertrouwde locaties, zoals het Sportpark, Hoeve Vandewalle en buurthuis Spijker”, zegt Razwana.

Dank aan Gemeente

Ginger House is dankbaar voor de steun van de Gemeente Kuurne, die het mogelijk heeft gemaakt om dit project van de grond te krijgen. “Dankzij hun betrokkenheid hebben we Kuurne een stukje warmer en inclusiever kunnen maken”, zegt Asma.

Met vertrouwen kijkt Ginger House vooruit naar een nieuw jaar vol verbinding en ontmoeting. “We willen blijven bouwen aan een gemeenschap waarin iedereen zich welkom voelt en waar diversiteit een kracht is”, besluit Razwana. Het volgende verbindingsmoment in Kuurne staat op 1 februari gepland met verhalen op de sofa.