Na intense zoektocht: pediatertekort bij AZ West Veurne ingevuld door artsen uit Libanon en Zuid-Afrika

Met de versterking van dokters Maha Dib en Isabelle Dewandel is het kinderartsenteam van AZ West Veurne weer voltallig. Vorig jaar zorgde het dreigende tekort er nog voor dat het ziekenhuis 15.000 euro beloofde aan wie pediaters kon overtuigen om in Veurne aan de slag te gaan.

“Onze intensieve zoektocht in binnen- en buitenland leverde resultaat op, want op korte termijn vonden we twee nieuwe pediaters met een mooi cv”, licht hoofdarts Ortwin Debels toe. “Zo kunnen de pediatrie- en de kraamafdeling op volle kracht blijven functioneren. Ondanks dat het team nu groter is dan voorheen, betekent dit niet dat onze zoektocht naar kinderartsen erop zit. Regionale ziekenhuizen ondervinden al jaren moeilijkheden om nieuwe pediaters en artsen in het algemeen aan te trekken. Dit heeft geleid tot een groeiende trend van ziekenhuizen die internationaal op zoek gaan naar medische expertise. We hopen tegen het einde van het jaar nog een kinderarts aan te werven, om in de toekomst een reserve in te bouwen wanneer er iemand uitvalt.”

Internationaal

De twee nieuwe kinderartsen hebben een glansrijke carrière in het buitenland op hun palmares staan. Dokter Maha Dib komt oorspronkelijk uit Libanon. “Ik studeerde geneeskunde aan de Franse Universiteit van Beiroet en later pediatrie en neonatale intensieve zorgen aan de Universiteit van Parijs. Na mijn studies werkte ik twee jaar in Frankrijk. In 2001 ging ik aan de slag in een privéziekenhuis in Libanon, waar ik medeoprichter was van de afdeling neonatologie. Daar werkte ik 22 jaar lang met hart en ziel.”

“Verhuizen naar België was moeilijk, maar ik heb er geen spijt van” – dokter Maha Dib

Helaas werd Libanon in 2019 getroffen door een grote financiële en economische crisis, wat ook een zware klap betekende voor de gezondheidszorg. “Werken als arts werd er erg moeilijk door de schaarste van medicijnen en medisch materiaal. Ik heb ook twee kinderen die ik graag een mooie toekomst en goed onderwijs wil geven, wat onmogelijk leek in Libanon. Het is mijn grootste wens om ze een Europese educatie te geven, zoals ikzelf ook gekregen heb.” Vorig jaar werd dokter Dib gecontacteerd door een recruiter die haar LinkedIn-profiel had gezien. “Ik voldeed aan alle kwalificaties dankzij mijn Europese opleiding en kreeg de vraag of ik bij AZ West aan de slag wou.” Verhuizen was een moeilijke beslissing, maar daar heeft ze nog geen moment spijt van gehad. “Ondertussen studeren mijn beide kinderen in Brussel. Momenteel volg ik een intensieve cursus Nederlands, zodat ik binnenkort ook met Nederlandstalige patiënten kan communiceren bij de consultaties.”

Ervaring in Zuid-Afrika

Dokter Isabelle Dewandel studeerde geneeskunde aan de KU Leuven. “Daarna heb ik me gespecialiseerd in kindergeneeskunde. Tijdens mijn basisopleiding heb ik stages gelopen in Chili en Peru. Ik werkte al in verschillende grote Belgische ziekenhuizen en in het Tygerberg Hospital in Zuid-Afrika. Na mijn opleiding werkte ik aan de Universiteit van Stellenbosch in Kaapstad als klinisch onderzoeker, waar ik studies leidde naar kinderen met tuberculose, HIV, covid-19 en longziekten. De belangrijkste reden voor mijn terugkeer naar België was om een stabiele toekomst voor mijn gezin te waarborgen. Maatschappelijke ongelijkheid, armoede en werkloosheid, segregatie, sociaal-economisch en raciaal conflict zijn de voorbije decennia alleen maar toegenomen in Zuid- Afrika. De pandemie heeft de kloof tussen arm en rijk nog meer verdiept.”

Dokter Dewandel koos bewust voor de pediatrieafdeling in Veurne. “Ik vond de nadruk op een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk, net zoals flexibele werktijden en de mogelijkheid om mijn interesses en wellicht subspecialisatie te verkennen. Het feit dat het een perifeer ziekenhuis is met zowel pediatrie als materniteit, en een basisaanbod neonatale zorg heeft, was ook van invloed op mijn keuze.”

Voltallig team

Het huidige team van de pediatrische afdeling bestaat uit dokter Moring, dokter Renders, dokter Schoubben, dokter Dib en dokter Dewandel. Samen staan ze in voor de zorg van baby’s en kinderen van 0 tot en met 15 jaar, op consultatie en de verschillende afdelingen (hospitalisatieafdeling pediatrie, spoedopname, verloskwartier, materniteit en de prematurenafdeling). Een efficiënt beurtrolsysteem tijdens de wacht garandeert een ononderbroken zorgverlening op alle afdelingen.