Veertigtal reacties voor zoektocht naar kinderarts van AZ West in Veurne

Het ziekenhuis AZ West kreeg al een veertigtal reacties binnen op de zoekactie, die ze vorige week vrijdag lanceerden. De afdeling pediatrie heeft na een onverwachtse uitval dringend nood aan kinderartsen. Aan de zoekactie hangt een beloning van 15.000 euro voor de persoon, die de gouden tip kon doorsturen.

AZ West in Veurne is al een tijdje op zoek naar een nieuwe kinderarts, maar sinds kort is er nog een van de huidige teamleden uitgevallen. De twee overblijvers hebben aan de alarmbel getrokken bij de medische directie: “zij zien het niet haalbaar om met twee of zelfs drie artsen de hele dienst te dragen”, legt directeur Lieven Vermeulen uit. “Daarom hebben we vorige week vrijdag een grote zoekactie gelanceerd naar een nieuwe kinderarts. We kregen ondertussen al een veertigtal reacties binnen van mensen met allerlei ideeën en tips. En we blijven er iedere dag binnenkrijgen.”

Een concrete opvolger heeft AZ West nog niet gevonden. “Nee zo vlug gaat het niet”, gaat Vermeulen verder. “We zijn nu volop bezig met de reacties te filteren. Sommige mensen hebben een ruime tip doorgestuurd, die we natuurlijk zelf ook al onderzocht hadden. Maar er zitten ook enkele kandidaten tussen, die zich hebben aangemeld of contactgegevens die werden doorgestuurd. We zullen die mensen nu contacteren, want soms zijn de artsen zelf niet op de hoogte dat hun gegevens werden doorgestuurd. We hopen nu dat er uiteindelijk een goede kandidaat uit de bus komt”, besluit Vermeulen.