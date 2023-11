Met dagcentrum De Kade in Roeselare is er palliatief zorgtraject op één site

Met de opening van het palliatief dagcentrum De Kade vormt het palliatieve zorgtraject in Roeselare nu één naadloos geheel. En dat is uniek in Vlaanderen.

Met de residentiële palliatieve eenheid Het Anker, het netwerk palliatieve zorg De Mantel dat thuiszorg organiseert en het palliatief dagcentrum De Kade is er nu een volledig palliatief zorgtraject op één site. “Dit dagcentrum is een samenwerking tussen AZ Delta, Motena, Ben en De Mantel en dit project is toch wel uniek in Vlaanderen”, zegt directeur Dries Messeyne.

“In Vlaanderen zijn er slechts vijf palliatieve dagcentra en in Roeselare heeft nu het zesde centrum de deuren geopend. Het feit dat bij ons elk van de drie bestaande zorgtrajecten op één site gecentraliseerd is, biedt veel voordelen. Denk maar aan de vorming van de vrijwilligers voor de verschillende centra die op één plaats kan gebeuren.”

“Ik ben in de eerste plaats erg gelukkig dat we na een oproep en een selectie- en opleidingsprocedure al 30 vrijwilligers tellen voor ons dagcentrum De Kade. We maken een onderscheid tussen kookvrijwilligers en aanwezigheidsvrijwilligers die meedraaien in een professioneel multidisciplinair team van een equipearts, een psycholoog, reactivatiepersonen, verpleegkundigen en administratieve ondersteuning.”

Minder beladen term

“De gasten van ons dagcentrum zijn de patiënten die zich in een (terminale) fase van een ernstige, progressieve en levensbedreigende ziekte bevinden, ongeacht zijn of haar levensverwachting. Ook niet-oncologische patiënten zoals mensen met MS of Parkinson zijn welkom.”

“Het is evenwel belangrijk om aan te stippen dat er een wezenlijk verschil is tussen patiënten die terminaal zijn en zij die palliatief zijn. Palliatief ben je vanaf het ogenblik dat je een diagnose krijgt tot het ogenblik dat je overlijdt, terwijl terminaal echt slaat op de laatste levensperiode”, verduidelijkt equipe-arts Dirk Vermandere. “Palliatief is dan ook een veel minder beladen term dan terminaal.”

“In De Kade kan veel maar moet niets”, vertellen verpleegkundigen Anja en Aline. “Wij ontvangen de mensen van 9 tot 16.30 uur. Ze kunnen hier tot rust komen en de krant lezen, helpen met de kookvrijwilliger en genieten van een massage of zalig warm bad.”