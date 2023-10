Afdeling Neonatale zorg uitgebreid voor opstart AZ Oostende

De fusie van de twee Oostendse ziekenhuizen onder AZ Oostende komt met rasse schreden dichterbij. De eerste dienst die samengevoegd wordt van bij de opstart van het nieuwe ziekenhuis op 1 november is de dienst Neonatale zorg, Materniteit, Verloskwartier en Pediatrie. Deze zijn vanaf 28 oktober al te vinden op campus Damiaan. De capaciteit werd daarom opgetrokken en ook het bevallingsbad verhuist zo snel mogelijk.

Centrallisatie

Het volledige aanbod rond ‘Moeder en kind’ van AZ Oostende is binnenkort op één plaats te vinden. Vanaf 28 oktober vinden alle bevallingen plaats op de eengemaakte dienst Materniteit in AZ Oostende – Damiaan. De afdelingen in het Serruysziekenhuis worden gesloten en samengevoegd met de diensten van AZ Damiaan. Om dat mogelijk te maken werd de capaciteit verhoogd.

In 2022 vonden er ruim 1.100 bevallingen plaats in de Oostendse ziekenhuizen. De dienst Materniteit zelf werd niet aangepast. “We hebben een capaciteit van 25 kamers, maar die zijn nooit allemaal bezet. Dat heeft vooral te maken met het aantal ligdagen die de voorbije jaren gedaald zijn van gemiddeld 4 à 5 dagen naar 3,2 dagen. Daardoor zijn er minder kamers nodig en hebben we al voldoende capaciteit om de extra bevallingen op te vangen.”

In AZ Oostende – Damiaan zullen er ook onderwaterbevallingen plaatsvinden. “De expertise die bestaat in het Serruysziekenhuis is een belangrijke troef voor de materniteit. Er zijn al baden in Damiaan, maar vanuit Serruys zal een meer gesofisticeerd bevallingsbad mee verhuizen. Het bevallingsbad wordt verhuisd tijdens de overgangsperiode van 1 tot en met 8 november. Wij zullen dus blijven inzetten op onderwaterbevallingen”, zegt dr. Sylvie Van Molhem, diensthoofd Pediatrie.

Uitbreiding dienst Neonatale zorg

De dienst Neonatale zorg werd de voorbije twee maanden fors uitgebreid. Dankzij de werken is er een volledig open ruimte ontstaan op de afdeling. In deze ruimte zijn er twee belangrijke zones: de zone voor kritieke patiënten met verhoogde opvolging en een minder kritieke zone. Bovendien is deze ruimte volledig ontdubbeld zodat de zorgverleners een tweeling of twee kritieke baby’s op hetzelfde moment kunnen stabiliseren. “De uitbreiding zorgt ervoor dat er ook meer plaats is voor de ouders zodat zij dicht bij hun kindje kunnen blijven tijdens hun verblijf hier”, lichten hoofdvroedvrouwen Caroline Brouckmeersch en Charlot Demeulemeester toe.

Nu heeft het ziekenhuis plaats voor vijftien patiëntjes, voor de verbouwingswerken was er ruimte voor elf baby’s. Het heeft ook het aantal coveuses kunnen optrekken van zes naar acht en de verwarmde bedjes van vijf naar zeven. In de nieuwe ruimte is er ook een isolatieruimte voorzien wanneer er sprake is van een besmetting. Op Pediatrie was er een kleinere nood aan aanpassingswerken. De nieuwe en grotere wachtzaal is klaar. In en rond deze wachtzaal is er één nieuwe consultatieruimte, een speelzone, een voedingszone, … De grotere ruimte verhoogt ook de toegankelijkheid met buggy’s. Daarnaast wordt de organisatie van het pediatrisch dagziekenhuis geoptimaliseerd.

Overgang

Ondertussen is de overgangsperiode richting de fusie ook al stilaan begonnen. “Het AZ Sint-Jan is al begonnen met het opvolgen van patiënten die vermoedelijk langer dan 29 oktober in het Serruysziekenhuis verblijven. Zij zullen naar een ander ziekenhuis moeten overgebracht worden. De afspraak is dat het ziekenhuis op 29 oktober om 17 uur leeg is. Vanaf 27 oktober zijn er geen nieuwe opnames meer. Enkel de dienst Spoedgevallen blijft tijdens de hele overgangsperiode operationeel om mensen in eerste instantie op te vangen. Het is wel aangeraden om tijdens die periode naar de spoeddienst van Damiaan te komen. Op zondagavond gaat het ziekenhuis dicht en vanaf 1 november beginnen wij met het aanschakelen bij AZ Oostende. We kunnen dit enkel doen zonder dat er patiënten in het ziekenhuis verblijven omdat we ten allen tijden de veiligheid van de patiënten willen garanderen. Quasi alle onderzoeken zijn tegenwoordig afhankelijk van ICT en we willen niet dat hier iets misloopt”, vertelt Inge Luts nog.