Wouter Van der Donckt (53) is nieuwe directeur van Moorsleedse woonzorgcentrum

Met Wouter Van der Donckt (53) heeft het Moorsleedse woonzorgcentrum Maria Middelares een nieuwe directeur. Hij volgde recent Johan Scharlaeken, die inmiddels van zijn pensioen geniet, op. De komende jaren komen er heel wat nieuwe uitdagingen op het pad van de nieuwe directeur. Zo wordt het laatste gedeelte van het grote nieuwbouwproject afgewerkt en komt er een belevingstuin waarvan de buurt ook zal kunnen van genieten.

De 53-jarige Wouter Van der Donckt bouwde de voorbije jaren heel wat ervaring op in de sector van de ouderenzorg. Zo was hij onder andere 14 jaar directeur van het woonzorgcentrum Aksent in Lendelede. “Ik heb altijd een goede band gehad met mijn grootouders. Ik was onder de indruk van hun kennis en wist daarom ook snel dat ik in de ouderenzorg aan de slag wilde”, zegt de nieuwe directeur van het woonzorgcentrum Maria Middelares in Moorslede.

Van der Donckt nam onlangs de taak over van Johan Scharlaeken, die op pensioen ging. “Ik ben altijd gefascineerd geweest door de combinatie tussen bouwen en ouderenzorg. Hoe kunnen we de senioren een warme thuis geven? In Lendelede hebben we een mooie nieuwbouw gerealiseerd en onze werking helemaal op de bewoners gericht. Hier in Moorslede zijn er al heel mooie zaken verwezenlijkt zoals het lokaal dienstencentrum De ‘Patria’, 55 assistentiewoningen en de eerste twee fases van het nieuwbouwproject. Ook de komende jaren staat er nog heel wat op til. Ik kijk reikhalzend uit naar die uitdagingen.”

Belevingstuin

Het oude gebouw aan de achterzijde wordt nog dit jaar afgebroken en maakt plaats voor het sluitstuk van de nieuwbouw. De veertig bewoners die momenteel in het Lorum wonen, het gebouw langs de Pater Lievensstraat, verhuizen straks naar de laatste nieuwbouw. “Dit voorjaar openen we ook onze nieuwe cafetaria met een groot en zonnig terras met zicht op de belevingstuin. En die belevingstuin, daar kijk ik echt naar uit. Dat wordt een plek voor jong én oud. Onze bewoners en de mensen uit de buurt zullen er kunnen genieten van een prachtige tuin met petanquebaan, wandelpaden, bloemborders en speeltuigen.” Aan de achterkant van de tuin komen er ook extra parkeerplaatsen om de parkeerdruk in de omgeving te verminderen.

116 families

Het woonzorgcentrum biedt plaats aan 116 bewoners. “Dat betekent 116 families die ik allemaal wil leren kennen. De mondmaskers maken dat natuurlijk niet gemakkelijk. Bouwen is één ding, maar hoe je het best met de bewoners en hun familie omgaat, is zeker even belangrijk. Daarvoor is een hecht team van medewerkers die zich goed voelen essentieel. Het is belangrijk dat we verbinding creëren tussen de medewerkers, bewoners, hun families, bezoekers en de buren. Alleen wanneer de medewerkers echt betrokken worden bij het bouwen aan vernieuwing komen zij graag werken en kunnen zij het beste van zichzelf geven aan onze bewoners”, besluit Van der Donckt. (Bert Feys)