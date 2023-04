Mireille (62) in de bloemetjes gezet op haar laatste werkdag in woonzorgcentrum Sint-Médard in Wijtschate

Op donderdag 27 april 2023 was het de laatste werkdag voor Mireille Dekervel (62) in het WZC Sint-Médard in Wijtschate. Mireille werkte er 41 jaar.

Sedert 1 februari 1988 was Mireille in dienst in het WZC Wijtschate als verpleegkundige. Later werd ze dagelijks verantwoordelijke en dit tot 2007. Vanaf 2007 bleef Mireille in dienst in het WZC als verpleegkundige, werkzaam in de sociale dienst en coördinator van de vrijwilligers. “Samen met het bestuur was ik nauw betrokken bij de bouw van de serviceflats Ter Plaetse die geopend werden in 1995, alsook bij de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum Sint-Médard dat geopend werd in 2005.”

Dementienamiddag

Mireille stond ook achter de oprichting en de werking van de Heuvellandse Seniorenraad met onder meer het dorpsrestaurant. Onder haar impuls was er in het WZC ook een dementienamiddag met medewerking van OKRA Wijtschate, CM en Watou-Westhoek. “Vanuit die namiddag ontstond een dementiewerkgroep en het zanggroepje ‘de notenkrakers’ in het WZC. Het WZC is dan ook geen eiland, maar een participant met de plaatselijke gemeenschap. Ook de zaal en de cafetaria zijn een gemeenschapsgebeuren.”

Pensioen

Na 41 jaar dienst gaat Mireille met pensioen om meer tijd te hebben voor de familie met de vijf kleinkinderen en de vrienden, de hobby’s en de seniorenacademie. “Ik werk in juli 2023 mee met de medische staf van de 125ste Lourdesbedevaart bisdom Brugge.”

Mireille is de echtgenote van Luc Vandevyver en mama van Griet die getrouwd is met Brecht Liefooghe, van Leen die getrouwd is met Kenny Geuens. Mireille is de oma van Baptist, Basile en Cyrile Liefooghe en van Anna en Fons Geuens.

(MDN)