Grote opkomst voor infovergadering van Curando over toekomstig woonzorgcentrum in Spiere-Helkijn

In april 2024 opent vzw Curando de deuren van het Sint-Jan Baptist woonzorgcentrum in de Elleboogstraat in Spiere-Helkijn, met haar 2.058 inwoners. In het woonzorgcentrum komen dertig kamers, vier serviceflats, een centrum voor dagverzorging, een lokaal dienstencentrum en een cafetaria, vlakbij de Schelde. Vrijdag 26 januari was het een infovergadering met een negentigtal geïnteresseerden.

“Eventuele toekomstige bewoners, familieleden of doorverwijzers die interesse hebben in een verblijf, kunnen voor meer informatie nu al terecht bij de sociale dienst van onze woonzorgzone”, vertelt diensthoofd trajectzorg Geertrui Ovaere. “Aanmeldingen gebeuren op basis van een wachtlijst, waarbij de zorgbehoefte een belangrijke factor is.”

Het lokaal dienstencentrum en het bijhorend buurtrestaurant laat Curando geleidelijk aan meegroeien met de uitbouw van het zorgaanbod in de streek.

Enkel positieve geluiden

Franky Kerkhove (62) kwam luisteren in functie van zijn moeder die momenteel alleen woont in Spiere-Helkijn. “Ik vond de uiteenzetting goed en zeer gedetailleerd”, aldus Franky. “Het oog voor het menselijk aspect is heel voelbaar. Je voelt de passie vanuit het team van Curando voor hun werk. “We nemen het woonzorgcentrum in overweging omdat mijn moeder de laatste jaren een aantal keer gevallen is. Vroeger woonde zij met ons in de Elleboogstraat, de straat waar het WZC gelegen is. Voor mama is het belangrijk dat zij kan wonen daar waar ze geboren en getogen is. Aan de andere kant van de straat ligt papa begraven, dus ook qua ligging is dat ideaal als ze een bezoekje wil brengen. Het WZC in het centrum is een aanwinst voor Spiere-Helkijn. Ook het concept is een toegevoegde waarde voor een kleine gemeente waar iedereen elkaar kent. Het is niet alleen wonen, maar ook alle zorgen er rond.”

Ook Carmen Vancaemelbeke (82) is enthousiast. “Ik kwam het bekijken en kwam luisteren naar de info”, geeft Carmen mee. “Het is nog niet voor nu, maar wie weet voor de toekomst. Wat ze meedelen, klinkt allemaal goed. Het zal heel rap volzet zijn, denk ik.”

Irene Dherinnes (79) liet zich recent inschrijven op de lijst van het WZC. “Nu woon ik nog alleen thuis, maar ik wil zeker naar het rusthuis”, zegt Irene. “De ondersteuning bij de maaltijden, de zorg en het contact met anderen, is wat ik zoek. Ik wil niet meer alleen zijn. Vijventwintig jaar is meer dan genoeg. Ik wil een rustige oude dag. Alle info was duidelijk. Het lijkt me een warme organisatie waar het personeel goed voor mij gaat zorgen. Ik ben ingeschreven, maar het zal afhangen van hoe ik me voel tegen dan. Ik ben moeilijk te been en sukkel met mijn voeten en rug. Wandelen lukt niet meer. Fysieke problemen liggen aan de basis doordat ik hard heb gewerkt in de fabriek, jaren in een café en ook in het kasteel van Bossuyt waar ik diende in functie van een familie. Ik ben nu ten einde en wil hier graag nog een mooi vervolg.”

“Ik heb gevochten als een leeuw voor dit WZC” – burgemeester Dirk Walraet

Directeur vanCurando Karolien van Nieuwenhuyze (49) is heel dankbaar naar het gemeentebestuur toe. “Het is de gemeente die dit infomoment organiseert”, zegt directeur Van Nieuwenhuyze. “Het is een goed moment in functie van de opstartdatum in april 2024. Alle thuiszorgondersteunende diensten bieden we nu reeds aan.”

Burgemeester Dirk Walraet (Lijst Burgemeester) is een voldaan man. “Ik heb voor dit WZC gevochten”, klinkt de burgemeester (80). “Als een leeuw. Het begon allemaal in de jaren negentig in Brugge, waar toenmalig collega-docent Gilbert Deneve me vertelde over de beheerraad van Curando waarin hij zetelde. Uiteindelijk werden de plannen goedgekeurd in 2020. Na de coronaperiode schoof de raming voor de bouw van het WZC op van zes naar negen miljoen. Het verwondert me tot op vandaag dat algemeen directeur Dirk Lips onafgebroken zijn steun heeft verleend. Ik ben hem dan ook zeer dankbaar, alsook het prachtig team die dit mee mogelijk maakt.”