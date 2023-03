Directeur en burgemeester steken zelf de handen uit de mouwen voor Dag van de Zorg

De Dag van de Zorg van zondag kreeg dit jaar een bijzonder relevant en actueel thema. ‘Werken in Zorg en Welzijn’ werd de kapstok van alle acties, want werk is er genoeg. Verschillende vacatures blijven oningevuld, alle campagnes en tv-programma’s ten spijt.

“Ook in woonzorgcentrum Sint-Medard in Wijtschate zijn we voortdurend op zoek naar zorg- en verpleegkundigen” aldus directeur Sigurd Verstraete. Om dit extra in de verf te zetten, staken directeur Sigurd en burgemeester Wieland zelf de handen uit de mouwen.

Ook schepen Bert en de leden van het bestuur sprongen bij. Zondagmorgen om 8 uur begon hun ‘shift’ in het woonzorgcentrum. Heel wat bezoekers kwamen langs om eens kennis te maken met de werking van het woonzorgcentrum. (EF)