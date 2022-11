Steeds meer West-Vlamingen hebben diabetes: “Meer mensen nemen medicatie ertegen dan in andere provincies”

In West-Vlaanderen wonen er meer personen met diabetes dan in de rest van Vlaanderen. En dat aantal blijft ook jaar na jaar toenemen. Dat vertelt de Diabetes Liga naar aanleiding van Werelddiabetesdag. “Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat West-Vlaanderen een iets oudere bevolking heeft dan de andere Vlaamse provincies. Maar ook overgewicht is een van de risicofactoren van diabetes”, vertelt Inge Everaert van Diabetes Liga.

Gemiddeld heeft 1 op de 10 personen in België diabetes. En dat aantal neemt steeds toe. “1 op 3 personen weet zelfs niet dat zij diabetes hebben. Dus het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk nog veel hoger”, vertelt Inge Everaert van Diabetes Liga naar aanleiding van Werelddiabetesdag. “De meeste personen hebben ook diabetes type 2. Diabetes type 1 komt maar in 10 procent van de gevallen voor.”

Meer West-Vlamingen met diabetes

In West-Vlaanderen zijn er meer mensen, die diabetes hebben dan in de andere Vlaamse provincies. “In 2018 nam 61 op de 1.000 West-Vlamingen medicatie tegen diabetes. We kunnen hier geen absolute getallen uit halen, omdat er ook andere patiëntengroepen, zoals mensen met obesitas of met hartfalen, die medicatie gebruiken.”

“Het aantal West-Vlamingen dat medicatie neemt voor diabetes ligt al sinds 2007 een pak hoger dan de andere Vlaamse provincies”

Met dat aantal ligt West-Vlaanderen een pak hoger dan in de andere provincies. “En dat is al zo sinds 2007. Toen was het verschil nog groter. Oost-Vlaanderen volgt met 58 op de 1.000 inwoners, die die medicatie gebruiken. Daarna volgt Limburg met 57 en het verschil met Antwerpen (52) is het grootste.

Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat West-Vlaanderen over het algemeen een oudere bevolking heeft. Maar uit onderzoek blijkt dat er een derde van de personen, die diabetes heeft, dit gewoon nog niet weet.”

Nood aan duidelijke cijfers

“Er is vooral een grote nood aan een officieel dataregister dat ook helemaal up to date is. Nu baseren we ons voor de provincies op de algemene cijfers van België en op de data van de medicatie, die mensen voorgeschreven krijgen. Maar daarmee kunnen we dus geen exact beeld tonen over hoeveel personen diabetes hebben.”

“We zien een grote toenemende trend over alle provincies heen, maar we moeten dit ook duidelijk gaan bijhouden. Vandaag willen we mensen bewust maken van het risico van diabetes en van het belang om zich te laten screenen, zodat ze indien nodig de juiste medicatie kunnen nemen”, besluit Everaert.