Stadhuis van Brugge kleurt roze voor de start van de internationale borstkankermaand

Vrijdagavond hebben Brugs burgemeester Dirk De fauw en Hilde Debacker, gedelegeerd bestuurder van Pink Ribbon samen lichten aangestoken, die het stadhuis van Brugge in een roze gloed hullen. Op die manier gaven zij het startschot van de internationale borstkankermaand.

Op 30 september en 1 oktober worden wereldwijd verschillende monumenten in een roze gloed gehuld om de start van de internationale borstkankermaand kracht bij te zetten. Deze ‘Pink Illumination’ krijgt in België vorm door Pink Ribbon vzw, de nationale organisatie in de strijd tegen borstkanker, en cosmeticabedrijf The Estée Lauder Companies.

Dit jaar lichten de stadhuizen van Brussel, Brugge en Lier in het roze op. Daarmee sturen deze drie steden een krachtig signaal naar alle inwoners en steken ze een hart onder de riem van alle (ex-)borstkankerpatiënten en hun omgeving. Het stadhuis van Brugge is drie dagen lang – tot en met zondag 2 oktober – tussen 21 en 24 uur op die manier verlicht.

Onthutsende cijfers

Pink Ribbon, de nationale organisatie die zich inzet voor de strijd tegen borstkanker, pakt uit met de verrassende resultaten van een grote landelijke studie over borstbewustzijn, preventie en tijdige opsporing van borstkanker. De cijfers zijn onthutsend.

Het stadhuis van Brugge is tot en met zondag 2 oktober tussen 21 en 24 uur verlicht. © maarten devoldere

“Zes op de tien vrouwen mijdt de spiegel en kijkt weinig of niet naar haar borsten”, zet Veerle De Wever van Pink Ribbon. “Een derde schaamt zich soms over haar borsten. En 25 procent van de Belgische vrouwen is weinig alert voor signalen die kunnen wijzen op een eventuele borstkanker en loopt hierdoor hoger risico borstkanker laattijdig te ontdekken!”

Mammoquiz

Voor deze studie bevroeg het onderzoeksbureau IVOX, op initiatief van Pink Ribbon, in augustus 1.000 Belgische vrouwen over hun borsten, hun kennis van de risico’s op borstkanker en hun attitude ten opzichte van tijdige opsporing. Pink Ribbon ontwikkelde op basis van deze studie met haar Mammoquiz (2.0) een nieuwe tool die iedere vrouw voortaan toelaat zelf te checken in hoeverre zij risico loopt om borstkanker laattijdig te ontdekken door belangrijke signalen te missen of ander risicogedrag te vertonen.

Info: www.pink-ribbon.be