Rode Kruis roept op: kom bloed geven tijdens de feestdagen

Wie tussen de kerstkalkoen en de nieuwjaarsbrieven door een uurtje over heeft, zou die tijd kunnen gebruiken om bloed te doneren bij het Rode Kruis. Blijkbaar doen veel te weinig mensen dat, waardoor de bloedvoorraad ook nu weer gevaarlijk laag staat. “We gaan een kritieke periode tegemoet”, klinkt het.

Het is geen nieuw kerstverhaal: het Rode Kruis die aan de alarmbel trekt omdat er minder donoren komen opdagen tijdens de eindejaarsperiode. Gemiddeld zien de donorcentra een daling van 19 procent tijdens de kerstvakantie. Dit jaar is de situatie mogelijks nog meer precair dan vroeger, want na de coronacrisis zijn niet alle donoren teruggekeerd.

Maak hier een afspraak om bloed te doneren in jouw buurt

“Als we een oproep lanceren, komt er wel nog steeds veel reactie, maar de regelmaat waarmee de meeste donoren vroeger langskwamen, is sterk verminderd sinds de pandemie. Het feit dat je nu verplicht een afspraak moet maken, speelt wellicht een rol. Door het wegvallen van die frequente donors komen we nu sneller in de problemen wanneer omstandigheden mensen ervan verhinderen om tijd vrij te maken voor een donatie, zoals tijdens de zomervakantie of de eindejaarsfeesten”, legt Valérie Baert uit, verantwoordelijke van het Rode Kruis donorcentrum in Brugge.

Kritisch tekort

De bloedvoorraad van alle negatieve bloedgroepen (A-, B-, AB- en O-) staat momenteel erg laag. Meer nog: voor elk van die bloedgroepen dreigt een kritisch tekort. Voor O negatief is dat bovendien een extra groot probleem, omdat het de zogenaamde universele donoren zijn. Dit bloed kan namelijk aan patiënten met alle bloedgroepen gegeven worden. De oproep is dus duidelijk.

“De vraag is groter en het aanbod kleiner: dat leidt tot een precaire situatie”

“Wie kan en mag, is van harte welkom in één van de drie West-Vlaamse donorcentra om de komende week bloed te doneren. Ook worden er overal talloze mobiele collectes georganiseerd, maar daar komt steeds minder volk op af. Dat moeten wij zien te compenseren, want de vraag van de ziekenhuizen is vaak groter door de winterse verkeersongevallen. Hier in Brugge kunnen bezoekers alvast rekenen op een gezellige kerstsfeer en een grote glimlach van ons enthousiaste team”, aldus Valérie.

Ongeveer 2,4 procent van alle volwassenen in onze provincie gaf dit jaar minstens één keer bloed. Dat is meer dan 1 procent minder dan in 2019. Vooral in de kustgemeentes zijn de cijfers dramatisch. Over het algemeen kiezen vooral 20- tot 29-jarigen en 50- tot 59-jarigen ervoor om levens te redden met hun bloed.