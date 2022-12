Steeds minder mensen vinden hun weg naar donorcentra: “Gemiddeld een derde minder donoren dan andere jaren”

Met tien zijn ze. Het aantal verpleegsters die het donorcentrum van Rode Kruis Kortrijk in de Doorniksewijk bemannen. Ze zien met lede ogen aan hoe steeds minder mensen hun weg vinden naar de donorcentra en de bloedverraad regelmatig onder druk komen te staan. “Waar we vroeger zeker 90 mensen ontvingen, zijn dat er nu slechts 60. Mensen en wijzelf zijn veel voorzichtiger geworden. Wie langskomt, proberen we dan ook extra in de watten leggen”, zegt teamleidster Jasmine Morreel.

Kortrijk telt, volgens cijfers van Rode Kruis-Vlaanderen, 2.120 bloed- en plasmadonoren op 63.359 inwoners. 3,35% van de Kortrijkzanen zou daarom ooit al eens bloed gegeven hebben. Daarmee is het een stabiele middenmotor onder de Vlaamse centrumsteden, zo heeft in Brugge zo’n 3,12% al eens bloed of plasma gedoneerd, in Sint-Niklaas 3,06%. Op dit moment is er van vijf op de acht bloedgroepen een kritieke voorraad. Van O+ en B+ is er ruim voldoende, A+ heeft een lage voorraad, de andere vijf zitten op een kritiek punt.

Het Rode Kruis riep daarom al meermaals op om massaal bloed te gaan geven. Zo ook afgelopen zaterdag in Kortrijk. Daar zwaaide het donorcentrum uitzonderlijk de deuren open op zaterdag. “Die specifieke zaterdagopening hebben we extra hard nodig, omdat de eindejaarsperiode eraan komt. Want tijdens de kerstvakantie zien we bijna elk jaar een stevige terugval in het aantal donoren: tijdens die twee weken komen er gemiddeld 19 procent minder mensen bloed geven”, liet woordvoerder Joachim Deman optekenen.

Groepen en jongeren aantrekken

Zo’n 39 mensen tekenden uiteindelijk present om bloed of plasma te doneren. Een welgekomen bonus, maar uiteraard niet meer dan een druppel op een hete plaat. Volgens Jasmine Morreel, teamleidster in het donorcentrum van Kortrijk, is het steeds moeilijker om donoren naar het centrum te lokken. “Zeker in deze eindejaarsperiode bellen steeds meer mensen af omdat ze bijvoorbeeld verkouden zijn. De vorige jaren was corona dan weer de boosdoener, wat resulteert dat er over het algemeen de laatste jaren veel minder bloed werd gedoneerd.”

In het donorcentrum voor Kortrijk is er op een normale dag ruimte voor zo’n 90 bloed- en plasmadonoren. “Nu registreren we er een derde minder, zo’n 60 per dag. We hebben onze vaste groep aan donoren die op regelmatige tijdstippen langskomen. Maar we hebben het moeilijk om jongeren naar het donorcentrum te krijgen.” De grote boosdoener daarvoor is het feit dat iedereen steeds voorzichtiger is geworden. “Mensen bellen iets sneller af als ze zich ziek voelen omdat ze natuurlijk niemand willen besmetten. Jongeren gaan nu ook veel vaker op reis, waardoor die dan weer minder gauw bloed kunnen geven enzovoort.” Daarom wil het Rode Kruis meer inzetten om grote groepen zoals jeugdbewegingen of serviceclubs warm te maken om bloed en plasma te geven. “We hebben al een aantal keer grote groepen mogen ontvangen, en dat doet altijd heel veel deugd. Wie langs komt, soigneren we dan ook extra hard om hen ook nog een volgende keer te mogen ontvangen”, zegt teamleidster Jasmine Morreel

Het Rode Kruis roept daarom iedereen om bloed en plasma te geven, ook tijdens de wintermaanden en ook de daaropvolgende maanden. “Studenten kunnen bijvoorbeeld bloed komen geven als studiepauze”, vult Jasmine aan. Het donorcentrum in Kortrijk is elke weekdag open. In 2023 zwaait het ook vijf zaterdagen de deuren open. Net als andere jaren trekt het Rode Kruis ook nog met mobiele groeperingen naar ontmoetingscentra zoals De Vonke, daar gaven in november nog een 90-tal Heulenaars bloed.