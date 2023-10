Astrid (23) zamelt al 5.645 euro in voor onderzoek naar alzheimer met sportieve actie: “Nooit gedacht aan opgeven”

Astrid Hoornaert (23) heeft haar actie ‘Astrid versus alzheimer’ tot een goed einde gebracht. Afgelopen zaterdag liep ze samen met heel wat vrienden en sympathisanten de laatste rondjes op de Tieltse piste. Zo liep, fietste of wandelde ze in de loop van september in totaal 723,36 kilometer bijeen ter ere van haar grootmoeder Nicole (82), goed voor liefst 5.645 euro voor de Alzheimerliga. Al kan dat bedrag nog oplopen, want de crowdfundingpagina staat nog de hele maand oktober online.

“Het was een fantastisch avontuur”, blikt de Tieltse studente terug op haar huzarenstukje. “Heel veel mensen hebben hun hart getoond en de steun die ik mocht ervaren was gigantisch. Ik ben iedereen zo enorm dankbaar, voor alle grote en kleine momentjes. Onvoorstelbaar hartverwarmend was het. Al ben ik ook wel blij dat ik nu even kan rusten en dat de druk om te blijven sporten nu van de ketel is.”

Grote motivatie

“Wat voor mij persoonlijk het mooiste moment was van de voorbije maand? Dat was de Ten Miles in Gent. Op sportief vlak was dat veruit de grootste uitdaging en toen ik over de meet kwam, was de emotionele ontlading heel groot. Maar geen seconde heb ik aan opgeven gedacht. De motivatie was per slot van rekening groot.”

Op het einde mocht Astrid een ruiker bloemen ontvangen. © gf

Astrid en haar grootmoeder waren altijd twee handen op één buik, maar tegenwoordig herkent Nicole Corbanie haar kleindochter niet meer. Ze kreeg in 2013 de diagnose alzheimer en sindsdien verloor ze stukje bij beetje haar geheugen. Maar nog altijd gaat Astrid zo vaak ze kan bij haar op bezoek. Om haar ‘mamie’ te eren, en tegelijk om iedereen die met de ziekte geconfronteerd wordt een hart onder de riem te steken, startte Astrid de campagne ‘Astrid versus alzheimer’. Op een maand tijd wou ze 720 kilometer lopen, fietsen of wandelen om zo geld in te zamelen voor het goede doel. En in die opzet is ze met glans geslaagd.

“We hebben op de laatste dag van september nog een extra effort gedaan”

Sterker nog, Astrid liep zelfs ietsje meer dan vooropgesteld. “Het doel was 720 kilometer (omdat de diagnose bij Nicole op haar 72ste gesteld werd – red.), maar zaterdag had ik nog wat tijd over, terwijl de sfeer op de piste ook ronduit fantastisch was. Ik had zaterdagochtend nog iets meer dan 7 kilometer te gaan en in de loop van de voormiddag kwamen liefst 53 mensen meelopen met me. Dus hebben we op de laatste dag van september nog een kleine extra effort gedaan. Ook een heel mooi moment was trouwens dat ik eventjes het gezelschap kreeg van mamie zelf. Vanuit het BEN woonzorgcentrum in Ardooie kwam vorige week een flinke delegatie mee sporten op de piste. Zo wandelden of reden de bewoners een paar toertjes mee met me. Mamie ook, in haar rolstoel.”

Nadenken over vervolg

Of de actie nog een vervolg krijgt? “De crowdfundingpagina blijft nog de hele maand oktober online staan, dus doneren kan nog steeds. Het zou heel fijn zijn als we de kaap van 6.000 euro kunnen halen. Wat een vervolg betreft, veel mensen hebben me hetzelfde gevraagd. Het was een heel toffe ervaring, maar over een vervolg, al dan niet in een andere vorm, ga ik toch nog even moeten nadenken. Maar ik sluit het zeker niet uit.”