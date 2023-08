Astrid (23) zamelt geld in voor onderzoek naar Alzheimer: “Voor mamie, die altijd voor ons klaarstond”

In Vlaanderen lijden momenteel naar schatting 200.000 mensen aan dementie. De meest voorkomende vorm daarvan is de ziekte van Alzheimer. Die diagnose kreeg ook de Tieltse Nicole Corbanie op haar 72ste. Tien jaar later gaat haar kleindochter Astrid Hoornaert een maand lang een sportieve uitdaging aan, waarvan de opbrengst naar de Stichting Alzheimer Onderzoek gaat.

Astrid Hoornaert (23) houdt niet van stilzitten. Een diploma audiologie heeft ze op zak, dat van leraar lager onderwijs behaalt ze momenteel in verkort traject. Ze is gebeten door fotografie, is een verdienstelijk muzikante en vult de dan nog resterende gaatjes in haar agenda met sport. Dat laatste talent zet ze de hele maand september in, met als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor de Stichting Alzheimer Onderzoek.

Beste maatjes

Astrid werd al vroeg geconfronteerd met de ziekte. Die werd tien jaar geleden vastgesteld bij haar nu 82-jarige grootmoeder Nicole – mamie – Corbanie. “Mamie is mijn beste maatje sinds ik nog in haar armen lag”, blikt Astrid terug. “Mijn ouders woonden toen in een appartementje in Tielt, vlak bij mamie, die altijd klaarstond om op mijn zus en mij te passen. We waren er altijd welkom, voelden er ons geliefd, ze deed werkelijk alles voor ons. Later verhuisde ons gezin naar een groter huis in Tielt, maar ook dan fietsten we na school tot bij haar, om wat bij te praten, en de koekenkast te plunderen”, lacht ze.

“Plots wist mamie niet meer hoe ze macaroni moest maken”

Tot de dag waarop Nicole voor haar kleindochters macaroni op het menu had gezet. “Het was vaak de zoete inval bij haar, ze draaide haar hand er niet voor om om te koken voor een volle tafel eters”, herinnert Astrid zich. “Maar plots wist ze niet meer hoe ze macaroni klaar moest maken. Toen heb ik mijn mama gebeld, bij wie de alarmbel ging rinkelen. Eerder waren er al akkefietjes die erop wezen dat ze een en ander vergat. Na onderzoek werd dan ook vastgesteld dat ze aan alzheimer leed.”

Sportieve uitdaging

Er volgde een tijd van angst en onzekerheid over hoe het verder moest en hoe de ziekte zou evolueren. Maar ook van de situatie aanvaarden en aanpakken. Nicole bleef nog vier jaar thuis, met ondersteuning door familie en thuisverpleging, tot ze definitief in het woon-zorgcentrum Sint-Vincentius in Ardooie ging wonen. Het contact met mamie is na tien jaar alzheimer klein geworden. Maar ze glimlacht als Astrid haar aanspreekt en geniet ook nu nog van de aanrakingen van haar kleindochter: “We kunnen geen echt gesprek meer voeren, maar de mooie, zorgzame vrouw die ze was, huist nog altijd in haar. Tijdens corona troostte ze anderen, hoewel ze toen al niet meer besefte wat er eigenlijk aan de hand was. En ze houdt er nog altijd van dat haar nagels gelakt worden en haar kapsel goed zit.”

© JOKE COUVREUR Joke Couvreur

Astrid bezoekt haar mamie zo vaak ze kan. Ze volgt de ontwikkelingen rond dementie ook op, onder meer via de website

www.stopalzheimer.be. “Daar zag ik regelmatig acties verschijnen om geld in te zamelen. Maar er was altijd wel een reden waarom ik daar niet aan kon deelnemen. Dus besloot ik zelf een voorstel in te dienen, wat je moeiteloos via de site kunt doen. Mijn doel is om in september 720 kilometer af te leggen, wandelend, lopend en fietsend. Het getal 720 is symbolisch gekozen, naar de leeftijd – 72 jaar – die mamie had toen de diagnose bij haar werd gesteld.”

Astrid zal proberen om de kilometers zo goed mogelijk te integreren in haar dagelijkse bezigheden: ze fietst naar school, gaat te voet boodschappen halen… “Want ik wil een sportieve uitdaging aangaan, maar wil die tegelijk ook haalbaar houden.” Wie dat wil, kan haar sponsoren, en zelfs mee sporten met haar. Zo organiseert ze op verschillende momenten in september een loopevenement op de piste in Tielt, waarop iedereen welkom is. Op zondag 17 september loopt ze bovendien samen met haar vriendin Ella Vierendeels, speelster bij de A-voetbalploeg van Zulte Waregem, de 10 miles in Gent, een extra uitdaging: “Door mijn astma is intensief sporten voor mij niet altijd even gemakkelijk. Maar Ella staat klaar om me aan te moedigen en te begeleiden. Op deze manier draag ik mijn steentje bij tot het onderzoek naar alzheimer, in de hoop dat de ziekte ooit gestopt kan worden”, besluit ze.

Volg ‘Astrid versus alzheimer’ op Facebook en Instagram en via www.stopalzheimer.be.