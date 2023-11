Emma en Leopold uit Middelkerke vieren albasten jubileum: “Na 75 jaar zijn we nog niet uitgepraat”

In de Tamariskenlaan in Middelkerke vieren Emma Cuypers en Leopold Frederickx een buitengewoon huwelijksjubileum. Het echtpaar stapte 75 jaar geleden in het huwelijksbootje. Een zeldzaamheid die niet onopgemerkt voorbijging in het huis van het echtpaar, waar de festiviteiten plaatsvonden.

Met een respectabele leeftijd van 95 jaar voor Leopold en 94 jaar voor Emma hebben ze niet alleen de indrukwekkende mijlpaal van 75 jaar huwelijk bereikt, maar delen ze samen ook 189 jaar aan levenservaring. Hun geheim voor een langdurig huwelijk? “Gewoon doorgaan en lief zijn voor elkaar zijn”, glimlacht het echtpaar.

Het albasten huwelijksfeest werd gevierd in intieme kring, omringd door familieleden. Ook het college van burgemeester en schepenen kwam het bijzondere paar feliciteren en had een brief bij van koning Filip.

In het jaar 1948 traden Emma en Leopold in het huwelijk, een verbintenis die tot stand kwam in het Vlaams-Brabantse Testelt, de geboorteplaats van Emma. Leopold woonde destijds vlakbij, in Zichem. Gedurende de jaren van hun samenzijn verwelkomden Emma en Leopold drie kinderen en vier kleinkinderen. Toen Leopold de leeftijd van 65 jaar bereikte, besloot hij definitief zijn schildersgereedschap neer te leggen, een beroep waar hij zijn leven lang aan gewijd had. Ondertussen zorgde Emma met toewijding dat het huishouden op rolletjes liep. Sinds 1986 hebben ze hun thuis gevonden in Middelkerke. Het jawoord, dat Emma Cuypers (94) en Leopold Frederickx (95) elkaar gaven in 1948, heeft de tand des tijds doorstaan. “Ruzie? Maken we nooit. En na al die jaren zijn we nog steeds niet uitgepraat.”

Verre van alledaags

Voor een koppel dat al 75 jaar lief en leed deelt, verdienen Emma en Leopold niet alleen de felicitaties van de koning maar ook een extra compliment van de burgemeester. In Middelkerke huldigt het gemeentebestuur echtparen die de mijlpalen van 50, 60, 65, 70 of 75 jaar huwelijk hebben bereikt. Het lijkt erop dat 75 jaar daarbij het hoogst haalbare is. Burgemeester Jean-Marie Dedecker werpt een blik op het verleden: “We hebben wel nog een koppel gehad dat 79 jaar getrouwd was. Maar wat er vandaag in Middelkerke gebeurt, is verre van alledaags.”

Sportliefhebber

Leopold Frederickx, een ware sportliefhebber, heeft zijn voetbalsporen nagelaten bij FC Marie-José Zichem. Helaas kwam er vorig jaar een einde aan de club, die maar liefst 107 jaar bestond. “Vanaf mijn 17de speelde ik in de eerste ploeg. Destijds speelden we tegen allerlei Brusselse teams”, herinnert Leopold zich. “Ik heb slechts twee jaar gespeeld. Door een meniscusletsel aan de knie moest ik op 19-jarige leeftijd stoppen met voetballen. In 1947 konden ze nog geen operatie uitvoeren voor een meniscusblessure.”

“Elke dag de krant lezen is het geheim voor een lang leven”

Hoewel zijn eigen voetbalcarrière vroegtijdig eindigde, blijft Leopold een enthousiaste supporter van Genk. “Ik zou de hele dag naar voetbal op televisie kunnen kijken”, zegt Leopold met een glimlach. “Maar ik moet van Emma boven kijken.” Judo was ook een sport die Leopold vroeger intensief volgde, zo vertelt hij aan burgemeester Jean-Marie Dedecker. “Ik ben eigenlijk geïnteresseerd in alle sporten”, voegt Leopold eraan toe.

Schildersbedrijf

In het verleden runde het echtpaar een schilderswinkel in Tesselt. Leopold beoefende het schildersambacht in de regio Zichem, Testelt, en Scherpenheuvel. “We hebben hard gewerkt”, vertelt Emma. “We hadden een schilderswinkel, waar ik lange tijd heb gestaan, en vervolgens zijn we in 1986 naar Middelkerke verhuisd.”

Emma en Leopold trouwden in 1948. © gf

Ondanks dat de verhuis naar West-Vlaanderen 37 jaar geleden in eerste instantie een aanpassing leek, hebben ze er hun thuis gevonden. “Ik zou hier nooit meer weg willen. Het is hier goed. Er is frisse lucht en er zijn voldoende winkels vlakbij”, deelt Leopold mee. De beslissing om in 1986 naar Middelkerke te verhuizen kwam voort uit een vriendschap met een legerkameraad die hier al woonde. Deze vriend, een bankier uit Gent en ooit minister, was Leopolds hoogste baas in het leger.

Met 75 jaar huwelijk op de teller kan er af en toe wel eens een woordenwisseling vallen. “Ja, ruzie, je kent dat wel, een beetje gehakketak en dan is het meteen voorbij”, lacht Emma. “We konden het altijd goed met elkaar vinden, en dat is tot op de dag van vandaag zo. We zijn echt twee handen op één buik.”

Harde werkers

Hoe behoud je een huwelijk van 75 jaar? “Door hard te werken”, zegt Leopold. “We werkten tot wel 12 uur per dag, en dat was het geheim. We zijn al 75 jaar samen, en het gaat nog steeds goed. Het kan niet beter zijn.” En het geheim voor een lang leven? “De krant blijven lezen”, grapt Leopold. “Je moet ervoor zorgen dat je de krant elke dag leest, en dan blijf je lang leven. Meer kan ik daar niet over zeggen.”

Tijdens een feestelijke toast met champagne wensten Emma en Leopold elkaar niet alleen gezondheid, maar keken ze ook al vooruit naar hun eiken jubileum over vijf jaar.