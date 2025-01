Drukke nieuwjaarsdag bij de materniteiten: 19 nieuwjaarbaby’s in West-Vlaanderen

Op 1 januari werden er maar liefst 19 nieuwjaarskindjes geboren op de West-Vlaamse materniteiten. Dat zijn er een pak meer dan afgelopen Kerstmis, toen kwamen er slechts 10 kerstkindjes ter wereld. Het was het drukste bij de materniteit van AZ Delta in Rumbeke. Daar werden er 5 kindjes geboren.

In totaal werden er maar liefst 19 West-Vlaamse nieuwjaarsbaby’s geboren op 1 januari 2025. Op campus Rumbeke in AZ Delta was het het drukste. Daar werden er maar liefst 5 nieuwjaarsbaby’s geboren. Daarna volgt het AZ Groeninge in Kortrijk met drie geboortes, net zoals het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper. In Oostende bij AZ Damiaan, in Brugge bij AZ Sint-Jan en in Brugge bij AZ Sint-Lucas werden er telkens twee kindjes geboren. En uiteindelijk kwam er zowel bij Sint-Jozefskliniek in Izegem als bij AZ Zeno in Knokke-Heist nog een nieuwjaarsbaby ter wereld.

Druk in Rumbeke

Op de campus van AZ Delta in Rumbeke, een deelgemeente van Roeselare, werden er maar liefst 5 kindjes geboren op 1 januari 2025. Zo werden Ion Vition (31) en Anamaria Vition (32) uit Hooglede trotse ouders van een dochter Nora. Anamaria was normaal uitgerekend voor 14 januari, maar Nora, hun tweede dochter, kwam iets vroeger dan gepland. “We hadden geen grote feesten gepland, maar ik was wel wat zenuwachtig toen het duidelijk werd dat Nora op nieuwjaarsdag zou geboren worden, want het is een beetje een rare dag. We zullen in de toekomst moeten kijken hoe we de verjaardag kunnen combineren met de nieuwjaarsfeesten. (Lees verder onder de foto)

Ion Vition (31) en Anamaria Vition (32) uit Hooglede werden trotse ouders van een dochter Nora. © BF

Kort na de middag werd ook nog Ancha geboren. “We zaten al sinds zondag in het ziekenhuis, dus we hebben het nieuwe jaar nog niet echt kunnen vieren. Nu is het dubbel feest”, zeggen mama Saine Fatou (32) en papa Alhagie Ousman Gaye (47) uit Roeselare. Ancha is hun eerste kindje. (Lees verder onder de foto)

Ancha is het kindje van mama Saine Fatou (32) en papa Alhagie Ousman Gaye (47) uit Roeselare. © BF

In het AZ Groeninge in Kortrijk mochten ze drie nieuwjaarsbaby’s verwelkomen. Ook bij het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper kwamen er drie kindjes ter wereld op Nieuwjaarsdag. Merik Delplace was het eerste nieuwjaarskindje op de materniteit in Ieper om 2.11 uur ‘s nachts. Charlotte Caulier en Nicolaas Delplace werden de trotse ouders van een gezonde jongen van 3,150 kilo en 50,5 centimeter.

Lizette Vandemaele zag om 10.45 uur het levenslicht. Haar ouders Anaïs Defever (24) en Michael Vandemaele (27) uit Poperinge vierden eerst nog samen bij familie oudejaarsavond. Rond 4.30 uur moest Anaïs naar het ziekenhuis en dat terwijl de rest van de familie op zoek was naar het hondje van de broer van Anaïs, Omer. Die was ‘s nachts weggelopen door het vuurwerk. Hun dochtertje Lizette, hun eerste kindje stelt het goed met haar 3,220 kilogram en 49,50 centimeter. (Lees verder onder de foto)

Lizette Vandemaele zag om 10.45 uur het levenslicht. © TP

‘s Avonds om 18.58 uur werd het laatste nieuwjaarskindje geboren: Lia Masschelein. Lia kwam zo’n drie weken vroeger op de wereld dan gepland. Daardoor was Lia slechts 46,50 centimeter groot en woog ze 2,630 kilogram. “Gelukkig stellen we het allemaal goed”, vertellen haar ouders Donovan Masschelein (24) en Emeline Deswarte (23) uit Komen-Waasten. Het is al hun derde kindje. “Lia zal onze nieuwjaarsdagen nog feestelijker maken.” (Lees verder onder de foto)

Lia Masschelein kwam zo’n drie weken vroeger op de wereld dan gepland. © TP

In Brugge kwamen er vier nieuwjaarsbaby’s op de wereld. Twee ervan werden geboren bij het AZ Sint-Jan. Celeste Maus werd verwacht op 31 december 2024, maar besloot nog enkele uren te wachten en kwam om 2.06 uur op de wereld. Ze weegt 3,33 kilo en is 50 centimeter groot. Celeste is het eerste kindje van mama Coralie Nelen en papa Mathias Maus. Enkele uren later om 11.06 uur werd Cléo Maeyaert geboren. Mama Marianne Kerrebrouck en papa Stijn Maeyaert stonden al sinds kerstavond paraat, maar Cléo liet ze nog wachten tot het nieuwe jaar. De kleine meid weegt 3,480 kilo en is 49 centimeter groot. Ze is het kleine zusje van Georges. (Lees verder onder de foto)

Vooraan: links – Celeste met haar mama en papa. Rechts – Cléo met haar mama, papa en broertje. © AZ Sint-Jan in Brugge

Ook in het AZ Sint-Lucas mochten ze twee nieuwjaarsbaby’s verwelkomen om 8 en om 10 uur ‘s ochtends. “Vorig jaar waren er gene, dus we zijn blij met de komst van de kleine spruitjes”, klinkt het op de materniteit. Een van de twee nieuwjaarskindjes is Noélie, het tweede kindje voor Jellina Janssens en Davy Decan uit Torhout. “Ze kwam een tweetal weken te vroeg op de wereld. Uiteraard zijn we in de wolken met onze tweede dochter, een kleine zus voor Maëlle. We konden het nieuwe jaar niet beter inzetten.” (Lees verder onder de foto)

De kleine Noélie samen met haar gelukkige ouders Davy Decan en Jellina Janssens. © Johan Sabbe

Bij het AZ Damiaan in Oostende werden er ook twee nieuwjaarsbaby’s geboren. Het eerste kindje Raevano werd geboren om 12.24 uur. (Lees verder onder de foto)

Mama en trotse grote zus van Raevano op de foto met de kleine baby . © AZ Damiaan Oostende

Een kleine twee uur later om 14.04 uur werd het tweede kindje voor de materniteit van AZ Damiaan in Oostende van 2025 geboren: een jongetje Otto. Voor het gezin is het dubbel feest, want de papa van Otto en Otto verjaren op dezelfde dag en zullen vanaf nu die verjaardag ook samen kunnen vieren. (Lees verder onder de foto)

Dubbel feest voor het gezin: kleine Otto en zijn papa delen hun verjaardag. © AZ Damiaan Oostende

In de Sint-Jozefskliniek in Izegem werd er een nieuwjaarsbaby geboren en ook in AZ Zeno in Knokke-Heist was er een nieuwjaarskindje. Om 3.15 uur kwam daar Mariane ter wereld, een kleine meid van 2,270 kilo en 44 centimeter. Mama Andrea is helemaal in de wolken met haar kersverse dochter. (Lees verder onder de foto)

Om 3.15 uur werd Andrea mama van een kleine dochter Mariana. © Mathias Mariën

Geen nieuwjaarskindjes

Bij het Sint-Andries ziekenhuis in Tielt, AZ West in Veurne, het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes ziekenhuis in Waregem en campus Menen en Torhout van AZ Delta konden ze geen nieuwjaarskindjes verwelkomen op woensdag 1 januari 2025.

Op campus Menen van AZ Delta kwam een kindje net een halfuurtje te vroeg voor het nieuwe jaar. Voor de campus Torhout en het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes ziekenhuis in Waregem was het donderdag 2 januari 2025 stukken drukker en mochten ze al heel wat nieuwjaarsbaby’s verwelkomen.