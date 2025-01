Torhouts nieuwjaarskindje Noélie in Brugse kraamafdeling Sint-Lucas

In het AZ Sint-Lucas in Brugge zijn Davy Decan en Jellina Janssens uit het Sparrenveld in Wijnendale-Torhout de blijde ouders geworden van een nieuwjaarskindje Noélie.

Het meisje werd op 1 januari kort na 8 uur ‘s morgens geboren. Het weegt 3,120 kg en meet 50 centimeter. Maëlle is haar grote zus van 5 jaar. “We verwachtten Noélie pas half januari”, zegt de trotse papa Davy. “Maar op oudejaarsdag werd het duidelijk dat het kindje vroeger geboren zou worden. Dus zijn we tijdig naar de kraamafdeling van het AZ Sint-Lucas vertrokken. Uiteraard zijn we in de wolken met ons tweede dochtertje. Ze is een fantastische baby. We konden het nieuwe jaar met ons gezin niet beter inzetten.”