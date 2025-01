Lia meer dan drie weken te vroeg geboren: “Ze zal Nieuwjaar nog feestelijker maken”

In het Ieperse Jan Yperman Ziekenhuis werd woensdagavond het derde nieuwjaarskindje geboren: Lia Masschelein.

“Ze was nochtans uitgerekend voor 25 januari, maar alles is oké. We zijn erg tevreden over het ziekenhuispersoneel”, vertellen haar ouders Donovan Masschelein (24) en Emeline Deswarte (23) uit Komen-Waasten. Bij haar geboorte om 18.58 uur was Lia 46,50 centimeter groot en 2,630 kilogram zwaar. “C’est joyeux. Lia is ons derde kindje en zal onze nieuwjaarsdagen nog feestelijker maken.” (TP)