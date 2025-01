Een nieuw jaar en meteen ook nieuw leven in AZ Zeno campus Knokke-Heist. Daar is op 1 januari het eerste kindje van het nieuwe jaar geboren.

Mariana kwam om 3.15 uur op de wereld, met een gewicht van 2.270 gram en een lengte van 44 cm. Mama Andrea is in goede gezondheid en helemaal in de wolken van de kersverse dochter. De afdeling kwam het kersverse gezin feliciteren. (MM)