Burgemeester Ingelmunster woont gouden jubileum Eric en Krista bij

Een delegatie van het gemeentebestuur hield halt in Rouge é Blanc in de Bruggestraat, waar Eric en Krista Vercruysse-Bruneel uit de Doelstraat hun gouden bruiloft vierden.

Eric (77) had maar één werkgever in zijn loopbaan. Vanaf zijn 14 tot zijn 58 jaar werkte hij bij Serrebouw Deforche in Izegem. Krista (72) werkte van haar 18 tot 50 jaar in het confectiebedrijf Huize ‘t Veld bij Waelkens in Ardooie. Eric speelt petanque in De Ermitage en bij Okra. Hij maakt ook iedere dag een of meerdere wandeltochtjes.

Het echtpaar ging vele jaren op reis naar onder meer Oostenrijk, Italië, Zuid-Frankrijk. Ze stonden ook 17 jaar met een caravan op een camping in Nieuwmunster nabij De Haan/Wenduine.

Krista houdt van lezen en diamond painting. Zij is ook lid van de breiclub in De Kaffieklets in de Weststraat. Als het past, trekt het echtpaar er graag nog eens op uit op weekenduitstap.

Krista leerde Eric kennen in café Bockor in Ingelmunster. Zij werkte daar, hij hield er even halt om een pintje te drinken. Op 5 mei 1972 gaven ze aan elkaar hun jawoord.

Twee kleinkinderen

Eerst woonden ze in de Meulebekestraat. In 1974 verhuisden ze naar een nieuwbouw in de Doelstraat. Ze hebben een zoon Frederic (1975), getrouwd met Annelore Vanneste. Ze wonen op het Robrecht De Friesplein in Ingelmunster, de nieuwbouwwoningen gelegen aan de achterzijde van Delhaize en Rouge é Blanc.

Ze hebben twee kleinkinderen: Remco en Milan. Tijdens de maaltijd in Rouge é Blanc hield burgemeester Kurt Windels een toespraak. Hij verwees naar de voorbije vijftig huwelijksjaren en stond stil bij enkele anekdotes uit hun leven.