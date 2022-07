Ferm viert 100-jarig bestaan: Een dynamische beweging die vrouwen samenbrengt

Met een feestelijke receptie werd het eeuwfeest van Ferm Heestert gevierd. Wat 100 jaar terug begon als de Boerinnebond is uitgegroeid tot een dynamische beweging die alle vrouwen samenbrengt.

De Belgischen Boerinnebond ontstond in juli 1911, net voor de Eerste Wereldoorlog. De Heestertse afdeling werd opgericht op 21 april 1922 met mevrouw Debode als voorzitster en Blanche Dewitte als schrijfster. Proost was pastoor Dekeyser. “Hij was de enige man die toegelaten was. Meer nog, hij werd met veel égard toegelaten op de vergaderingen. Als hij binnenkwam stond iedereen recht en werd er zelfs een stukje taart met koffie apart gehouden”, vertelt huidig voorzitter Els Coussens.

De leden van de boerinnenbond uit de eerste jaren moesten lange dagen werken. “Er was weinig tijd voor ontspanning. Toch groeide de verenging, want er was wel degelijk nood aan een sociaal bestaan naast al dat labeur. Wat er toen zoal georganiseerd werd, konden we niet achterhalen. Wel waren er driedaagse retraites of bedevaarten naar Lourdes. Ook speelden ze toneel en was zingen ook een standaard activiteit. Een gewone koffietafel zal er ook wel geweest zijn.”

Met enige trots vermelden de dames van Ferm ook dat de Boerinnenbond een kook- en bakboek uitbracht en dit nog steeds de referentie is en in heel wat huishoudens te vinden is.

KVLV

De boerinnenbond veranderde van naam in 1971. Het werd KVLV, wat stond voor Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen. “De werking werd opengetrokken naar alle vrouwen. Iedereen is welkom en er is voor elk wat wils. We organiseren nog steeds vergaderingen women only zoals bloemschikken, fietstochten, kooklessen, wandelen, crea-avonden, uitstappen, cultuur…”

Twee jaar terug werd KVLV omgedoopt tot Ferm, een dynamische beweging die verschillende vrouwen samenbrengt. “Ferm zet in op vijf thema’s: beleven van het platteland met onder andere wandelingen en fietstochten. We hebben ook aandacht voor lekker en gezond eten met een ruim aanbod aan kookactiviteiten en we dragen bij tot zorgzaam samenleven. Als vierde punt zetten we aan tot creativiteit met zowel groendecoratie en mode, maar ook interieurdecoratie en crea krijgen hun plekje. Tenslotte ondersteunt Ferm ook de agravrouwen. Zowel op provinciaal als regionaal niveau worden studiedagen of -avonden georganiseerd voor vrouwen met een tuinbouw- of landbouwbedrijf”, weet Els.

Ferm Heestert is bij het grote publiek misschien nog het meest gekend van de Hoevefeesten in september. “Dit organiseren we samen met onze mannelijke collega’s van de Landelijke Gilde en met de jongeren van KLJ. Een perfecte samenwerking die resulteert in stijgende bezoekerscijfers”, besluit de voorzitster. (Geert Vanhessche)