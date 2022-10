Feest steunt zuster Lieve in Congo

Sinds 1994 vangt zuster Lieve Leenknecht weeskinderen op in Congo. Om die projecten te steunen organiseren de Bayakavrienden een Bayakafeest op zaterdag 15 en zondag 16 oktober in cc De Wissel.

Zuster Lieve groeide op in Zwevezele. Haar ouders waren heel katholiek en missionairgezind. Zuster Lieve droomde ervan om missionaris te worden en in 1994 vertrok ze naar Congo. “Toen ik op bedevaart naar Banneux trok, wist ik dat ik graag missionaris wilde worden”, vertelt zuster Lieve. “Ik wist niet waar en in Banneux waren er zusters van Popokabaka uit Congo aanwezig met wie ik een gesprek aanknoopte. In november 1994 trok ik als verpleegkundige naar Popokabaka. De congregatie waartoe ik behoorde, de zusters van het Heilig Hart van Maria in Brakel, hadden al een stichting in Congo. Toen ik eraan kwam was de situatie schrijnend. Veel weeskinderen kwamen aankloppen bij de zusters en de verantwoordelijke vroeg mij of ik de weeskinderen kon helpen opvangen.”

Haar familieleden vonden het een goed idee om samen met enkele vrienden een vzw op te richten. Ze waren ervan overtuigd dat er toch iets moest ondernomen worden om het nobele werk van zuster Lieve te ondersteunen. In januari 1995 werd de vzw Bayakavrienden boven de doopvont gehouden. “Een allereerste project was de bouw van een weeshuis en kleuterschool. Het hutje zonder ramen en deuren werd omgetoverd tot een stenen weeshuis met watervoorziening. Kinderen konden er school lopen. Er werden koeien en varkens gekocht en er werd geïnvesteerd in visvijvers. Er kwamen een polyvalente zaal en een herberg met slaapplaatsen. Met de steun van België konden wij die projecten realiseren. Het weeshuis, het onderwijsproject en de visvijvers zijn nog altijd lopende.” Door middel van een driemaandelijks tijdschriftje en een jaarlijks feest worden de leden, momenteel zijn dat er 700, op de hoogte gehouden van wat er gebeurt in Congo en hoe het staat met de projecten die ze ondersteunen.

Op zaterdag 15 oktober is er om 18 uur een Congolees getinte eucharistieviering in de parochiekerk van Zwevezele. Daarop volgt het avondfeest in cc De Wissel. Op zondag 16 oktober is er een aperitief om 11.30 uur. Na het lekker eten valt er in de namiddag heel wat te beleven. De toegang bedraagt 18 euro voor volwassenen en 9 euro voor kinderen. Bestellen kan via 0476 73 94 40.