Familie Missiaen uit Diksmuide haalt samen herinneringen op

Afgelopen zondag was het een hoogdag voor de familie Missiaen. De nakomelingen van Oscar Missiaen en Augusta Vantoortelboom verzamelden in het Bourgondisch Schild te Beerst bij Marleen Missiaen op initiatief van Luc Aneca.

Het was een bijzonder warme ontmoeting. Neven en nichten hadden elkaar sinds vele jaren niet meer ontmoet. In de loop der jaren is de familie heel wat aangegroeid.

Jammer genoeg moest de familie in die tijd ook van enkelen afscheid nemen. Enkel André, de jongste zoon van Oscar en Augusta is nog in leven. Hij heeft samen met zijn echtgenote Agnes, schoonzuster Julia Vanrobaeys en een 70-tal familieleden volop genoten van deze aangename bijeenkomst. Oude foto’s werden bekeken en vele anekdotes werden aangehaald. Om een blijvende herinnering te bewaren werd een groepsfoto gemaakt.

(ACK)