El Camino pakt uit met Europese primeur voor psychosepatiënten

Ongeveer 2 tot 3 procent van de mensen krijgt in haar of zijn leven een diagnose van acute psychose waarbij zorg nodig is en zo’n 15 procent heeft ooit wel eens psychotische ervaringen. Daarom pakt El Camino uit met een ontmoetingsplaats in een tipitent. Een Europese primeur.

Mensen die een psychose doormaken, beleven stukken van de werkelijkheid op een manier die niet overeenkomt met hoe andere mensen die ervaren. “Psychose is zoals dromen met je ogen open, losgekoppeld van anderen. Daarom is dialoog met anderen zo belangrijk om terug uit een psychotische crisis te komen”, vertelt Kim Demeulenaere van El Camino Bekegem.

Huiselijke omgeving

“In het verleden kwamen patiënten vaak in de psychiatrie terecht en kregen ze medicijnen toegediend. Pillen kunnen helpen, maar internationaal onderzoek wijst uit dat ook andere therapieën patiënten kunnen helpen.”

Van je psychose kan je herstellen, is de boodschap die nu vanuit Bekegem klinkt. Door een ontmoetingsplaats met een warm hart aan te bieden probeert El Camino mensen met psychosegevoeligheid opnieuw met hun omgeving te verbinden. Stefaan Huyghebaert begreep dat mensen die een psychose doormaken meer geholpen zijn door hen onder te dompelen in een warme en huiselijke omgeving en door hen weer verbinding te geven met de realiteit van elke dag.

“De vzw werd een aantal jaar geleden opgericht door naasten, mensen met eigen ervaring en hulpverleners en wil psychosegevoeligheid bespreekbaar maken. Sindsdien is de Bruggestraat de thuisbasis van de vzw. Al snel bleek dat het huis te klein wordt en gaan we op zoek naar een woning waar een Soteriahuis (Een huis waar een kleine groep mensen die een psychotische crisis doormaken, samenleven, red.) kan worden gehuisvest”, aldus kernlid Alan Veys.

Tuinkachel

“Onze tipitent, met een diameter van 7 meter, is uniek in Europa vanwege de grootte en de ingebouwde tuinkachel en is een tussenstap naar dat Soteriahuis. De tent is er gekomen door een crowdfunding met de steun van onder meer Peter Degand, die een sponsortocht wandelde naar Santiago de Compostela, Cera en het Streekfonds West-Vlaanderen. Zo is er deze winter meer plaats voor mensen om deel te nemen aan de Open Kringen. We merken dat die maandelijkse samenkomsten op veel belangstelling kunnen rekenen. El Camino Bekegem neemt het voortouw met het organiseren van de Open Kringen, die ondertussen reeds in andere regio’s navolging krijgen en daar mogen we trots op zijn”, besluit Alan Veys.