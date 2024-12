Eerste editie Warmste Karaoke in Menen meteen een voltreffer: “Dit is een machtig concept”

Van Guus Meeuwis tot de onmisbare Mariah Carey? Ze konden niet ontbreken tijdens de eerste editie van de Warmste Karaoke in Menen. Aan de voet van het glazen huis, zongen tientallen mensen zich de longen uit het lijf voor het goede doel.

Met een eerste, echte winterprik kon men donderdagavond zonder enige schroom als koud gaan omschrijven. Droog was het dan al helemaal niet, en toch was de Grote Markt van Menen een uur lang de warmste plaats van de regio. Tientallen aanwezigen zongen uit volle borst mee tijdens de Warmste Karaoke.

Het idee, dat ontstond als samenwerking tussen het stadsbestuur en stadsradio JessFM, was even eenvoudig als hartverwarmend. Wie post vatte voor het glazen huis, kreeg een boekje in handen gestopt. Dat boekje bulkte van de teksten, gelinkt aan rasechte meezingers. Om klokslag 19 uur klonken de eerste noten door de luidsprekers, en de Warmste Karaoke was een feit.

Onder de aanwezigen waren ook Jennifer, Chelsea en Feebe. “Dit is een machtig concept”, lachten ze. “We wonen eigenlijk niet in Menen, maar zijn hiervoor wel tot in de grensstad afgezakt. Natuurlijk gaan we keihard meezingen met die klassiekers, wat zou je anders moeten doen op een karaoke?”