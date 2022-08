Drukste zomer in jaren voor strandredders

Door de tropische temperaturen van de afgelopen weken hebben onze redders aan de kust er een van de drukste zomers ooit opzitten. Die drukte zit er trouwens nog niet meteen op. “Ook de komende weekends verwachten we nog heel wat volk aan de kust”, klinkt het.

Volgeboekte hotels, overladen treinen richting de kust en afgeladen stranden. Het was de afgelopen weken zeer druk aan onze kust. “Sinds het begin van de zomervakantie hadden we tot deze week nog geen druppel regen zien vallen op ons strand”, vertelt Tom Cocle, hoofdredder op het strand in Blankenberge. “In 2020 hadden we even een overrompeling door enkele dagen goed weer, maar deze zomer was het iedere dag al warm en zonnig. Dat vertaalde zich ook in de bezoekersaantallen aan zee.”

“De motoren van onze auto’s en boten moeten na een bepaald aantal uren draaien geïnspecteerd worden, maar we konden ze door de drukte tot nu nog niet missen”

Door die drukte hadden onze redders de handen al meer dan vol. Eén van de nadelen is dat onder meer het materiaal van de redders, denk aan boten of auto’s, niet meer tijdig gecontroleerd kunnen worden. “Normaal moeten die motoren na een bepaald aantal uren draaien geïnspecteerd worden, maar we konden ze nu gewoon niet missen. Daarbovenop hebben de redders ook minder kunnen trainen in het water bij slecht weer om goed te kunnen zwemmen in een zware zee. We hebben deze zomer nog geen seconde stilgezeten”, aldus Cocle.

Ook in Oostende liepen de stranden vol. “Het volk begint nu zelfs ook op te schuiven naar het strand bij het Fort Napoleon. In het voorjaar werden er suppletiewerken uitgevoerd. Dat wil zeggen dat er zand werd aangevoerd om het strand op te hogen”, vertelt hoofdredder Levy Meyer. “Daardoor kwamen mensen minder snel in moeilijkheden in het water en waren er minder interventies op zee. Als er al drenkelingen in nood waren, was dat richting Diksmuide of Oosteroever, waar er grote zandbanken zijn.”

Zonneslag

De hoge temperaturen zorgden niet alleen voor erg drukke dagen, de strandredders moesten ook nog eens uitkijken voor verhitting. “We hebben al tal van badgasten op onze stranden gehad, die kampten met een hitte- of zonneslag. Ze waren misselijk en moesten afgekoeld worden. In enkele gevallen hebben we zelfs de ambulance moeten opbellen”, gaat Meyer verder. “Veel mensen bleven te lang in de zon en dronken daarbij niet voldoende water”, vult An Beun van de Intercommunale Kustreddingsdienst van West-Vlaanderen (IKWV) aan.

Verdwaalde kinderen

Daarnaast kregen de kustgemeenten ook te kampen met een klassiek probleem: verdwaalde kinderen. “In Oostende zien we dat het vaakst. Maar sinds enkele weken hebben we nu een centraal verzamelpunt, waar verdwaalde kinderen naartoe gebracht worden en personeel van Stad Oostende voor hen zorgt. We hebben ook besloten om daar twee redders te stationeren. Zo kunnen zij inschatten wanneer een verdwijning echt onrustwekkend is en kan er vlug gecommuniceerd worden naar de redders bij de vloedlijn”, vertelt Meyer.

“Bij het verzamelpunt voor verdwaalde kinderen staan er nu twee redders, die kunnen inschatten wanneer een verdwijning onrustwekkend is of niet”

“De afgelopen week was het iets rustiger aan zee door het mindere weer. We zijn net blij als er eens geen 20.000 man op ons strand zit. Maar de komende weekends zullen er met het mooie weer nog veel toeristen naar zee afzakken. We blijven dus sowieso paraat”, besluit Cocle.