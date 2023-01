Drie Torhoutenaren op de fiets voor het goede doel: naar Vietnam met Rikolto

Drie Torhoutenaren gaan in april een week mountainbiken in de landelijke omgeving van de Vietnamese hoofdstad Hanoi. Ze doen dat met en ten voordele van Rikolto, het vroegere Vredeseilanden. Het trio bestaat uit Olivier Vinckier (32), zijn goede vriend Wannes Slosse (28) en Geert Decleir (65). Op een heuvelachtig parcours met een niet altijd gemakkelijk berijdbare ondergrond zullen ze in een groep van een 30-tal deelnemers in totaal zowat 500 km fietsen.

Olivier woont in de Waterhoekweg en is leerkracht aardrijkskunde aan twee Brugse scholen. Wannes, afkomstig uit de Koddaardstraat, woont momenteel in Gent. Hij doctoreert en geeft aan de Gentse universiteit lessen landbouweconomie aan de studenten bio-ingenieur. Geert ten slotte is net met pensioen gegaan als medezaakvoerder van de plaatselijke Renault-garage Decleir aan de Oostendestraat.

Bijdragen aan het goede doel

“Eigenlijk zouden Wannes en ik in 2020 al in Vietnam hebben gefietst, maar toen stak corona daar een stokje voor”, aldus Olivier. “Nu krijgen we toch de kans. De laatste, want Rikolto stopt met dergelijke fietstochten. We zijn uiteraard blij om dit avontuur te kunnen aangaan. Elke deelnemer dient vooraf 3.000 euro in te zamelen voor de projecten van Rikolto. Het is dus niet zomaar mountainbiken in een ver land, maar tevens bijdragen aan de goede zaak.

Concreet steunen we landbouwprojecten die hoofdzakelijk tot doel hebben om de miljoenenstad Hanoi van lokaal en duurzaam voedsel te voorzien. Nu wordt nog te veel van die voeding vanuit Vietnam naar het buitenland uitgevoerd.”

“Ik zal wel een van de oudere deelnemers zijn, maar wil mijn mannetje staan bij het fietsen”, lacht Geert. “Ik wou al langer zo’n exotische fietstocht maken in combinatie met het steunen van een goed doel. Nu doet de mogelijkheid zich voor. Ik kijk ernaar uit. Ik ken Rikolto al lang, uit de periode toen de ngo nog Vredeseilanden heette. De projecten zijn waardevol.”

Geoefende mountainbikers

Wannes heeft ervaring met tochten in verre contreien, want in 2018 trok hij met Rikolto naar Tanzania om er op en om de 5.895 meter hoge berg Kilimanjaro te fietsen.

“Het wordt in Vietnam zeker niet minder lastig”, zegt hij. “Het is er heuvelachtig, plus: de fietswegen zijn er erg slecht. De moeilijke ondergrond zal het zwaarste zijn. Trajecten tot 80 kilometer per dag zijn in dergelijke omstandigheden geen lachertje. Maar wat we ervoor terugkrijgen, is fantastisch: schitterende natuurpracht, het contact met de lokale bewoners en beseffen dat we zinvolle projecten steunen.”

“Het zwaarste? De fietswegen zijn in Vietnam erg slecht”

“We slapen en eten doorgaans bij de plaatselijke bevolking”, vult Olivier aan. “Of in een eenvoudig hotelletje. We zullen onderweg diverse Rikolto-projecten bezoeken en te zien krijgen waaraan onze centen besteed worden. Ik verlang ernaar.”

“Of we hard trainen?”, aldus Wannes. “Niet bijzonder, want we zijn vrij geoefende mountainbikers. Dat moet ook wel, anders kom je in de niet te onderschatten Vietnamese omstandigheden in de problemen. In principe is het gelukkig geen regenseizoen in de periode waarin we daar zijn. We vertrekken op 20 april met het vliegtuig en keren op 29 april terug. Er rijden een dokter en/of verpleegkundige met de fietsgroep mee, samen met een mecanicien. Rikolto zorgt dus voor een degelijke begeleiding.”

Quiz in zaal De Bosgalm

Om nog wat geld in het laatje te krijgen, organiseren Wannes en Olivier op zaterdag 4 februari om 20 uur in zaal De Bosgalm op de wijk Don Bosco een quiz. De deuren gaan open om 19.30 uur. Deelnemen gebeurt met ploegen van maximum vier personen en kost 25 euro per team. Vooraf inschrijven kan door een mailtje te sturen naar wannes.slosse@hotmail.com.

“Uiteraard hopen we op een grote interesse”, zeggen ze. “Kunnen we meer dan 3.000 euro per persoon aan Rikolto schenken, dan zullen we dat uiteraard niet laten.”