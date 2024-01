Dit zijn de kandidaat-Kraks van Zuienkerke: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Zuienkerke.

Vzw Speling vierde de tiende verjaardag van De Streekboerderij. Een plek waar jongeren tot rust komen, al is er volgens initiatiefneemster Ann Vanneste ook een keerzijde. “De wachtlijst wordt almaar langer, financiële ondersteuning is er niet.” De Streekboerderij is een kleine zorgboerderij aan de Lage Moere. Het merendeel van de drie hectaren is in bruikleen bij het Agentschap Natuur en Bos. “Onze zorgboerderij is een ecologisch welzijnsinitiatief: we vangen dieren op die na verwaarlozing in beslag zijn genomen of waarvoor de eigenaar niet langer zelf kan zorgen.” De Streekboerderij werkt samen met scholen en centra voor leerlingenbegeleiding. “We – al onze vrijwilligers – zijn heel blij met dit plekje in de krant.”

“Genomineerd voor de Krak van Zuienkerke? Dat was even schrikken, maar ik was tegelijkertijd best fier”, zegt Frederik Van Kerrebrouck (42), nieuwe voorzitter van het Feestcomité. “De nominatie komt er waarschijnlijk omdat we dit jaar met het Feestcomité de kermis eind september nieuw leven hebben ingeblazen. Er was al een roep van de mensen in het dorp om wat meer leven in de brouwerij te brengen. Naast onze hulp op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de gemeente en de straatbarbecue in juni, denk ik dat ons eerste volksspelentornooi ook een succes was. Er was een mooie opkomst, met lovende kritieken, heel leuk om te horen. De bedoeling is om in de toekomst minimum hetzelfde aan te bieden…”

(foto WK)

Na zelf bijna heel haar jonge leven met anorexia nervosa te hebben geworsteld, begon Rien Claeys (26) op 1 september aan de uitdaging van haar leven: onder de noemer ‘Leef Lief’ heeft ze nu als ervaringsdeskundige eetstoornissen haar eigen praktijk in het Westhuis in Oostkamp. Een droom die in vervulling ging. “Deze nominatie betekent oprecht heel veel voor me”, zegt ze. “Het prikkelt mijn zin in dit leven na de eetstoornis, én mijn allergrootste wens om anderen te helpen herstellen nóg meer, als dat nog kon. Maar ik vraag me toch ook af: verdienen anderen dat niet zoveel meer?” klinkt het bescheiden. “Hoe dan ook, het doet me blozen, maakt me zekerder en meer bescheiden tegelijk. Wat een rollercoaster!” aldus Rien.