Stem Rien Claeys tot Krak van Zuienkerke

Na zelf bijna heel haar jonge leven met anorexia nervosa te hebben geworsteld, begon Rien Claeys (26) op 1 september aan de uitdaging van haar leven: onder de noemer ‘Leef Lief’ heeft ze nu als ervaringsdeskundige eetstoornissen haar eigen praktijk in het Westhuis in Oostkamp.Een droom die in vervulling ging. “Deze nominatie betekent oprecht heel veel voor me”, zegt ze. “Het prikkelt mijn zin in dit leven na de eetstoornis, én mijn allergrootste wens om anderen te helpen herstellen nóg meer, als dat nog kon. Maar ik vraag me toch ook af: verdienen anderen dat niet zoveel meer?” klinkt het bescheiden. “Hoe dan ook, het doet me blozen, maakt me zekerder en meer bescheiden tegelijk. Wat een rollercoaster!” aldus Rien. (WK)

Rien Claeys is genomineerd voor Krak van Zuienkerke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

