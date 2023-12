Stem Frederik Van Kerrebrouck tot Krak van Zuienkerke

“Genomineerd voor de Krak van Zuienkerke? Dat was even schrikken, maar ik was tegelijkertijd best fier”, zegt Frederik Van Kerrebrouck (42), nieuwe voorzitter van het Feestcomité. “De nominatie komt er waarschijnlijk omdat we dit jaar met het Feestcomité de kermis eind september nieuw leven hebben ingeblazen. Er was al een roep van de mensen in het dorp om wat meer leven in de brouwerij te brengen. Naast onze hulp op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de gemeente en de straatbarbecue in juni, denk ik dat ons eerste volksspelentornooi ook een succes was. Er was een mooie opkomst, met lovende kritieken, heel leuk om te horen. De bedoeling is om in de toekomst minimum hetzelfde aan te bieden…” (WK)

Frederik Van Kerrebrouck is genomineerd voor Krak van Zuienkerke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

